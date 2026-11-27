دعت الغرفة الوطنية للطاقة الفولطاضوئية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الحكومة إلى إعادة عرض الفصلين 49 و50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 على أنظار الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك بعد إسقاطهما من قبل لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين.واعتبرت الغرفة أن التخلي عن الإجراءين المنصوص عليهما في هذين الفصلين من شأنه أن يرفع كلفة الاستثمار في الطاقة الشمسية ويعرقل نسق الانتقال الطاقي في تونس.ويتعلق الفصلان، وفق بيان أصدرته الغرفة الجمعة، بإعفاء بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، والتخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على الألواح واللاقطات الشمسية الفولطاضوئية من 30 بالمائة إلى 10 بالمائة، وفي نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة.وأعربت الغرفة عن رفضها إسقاط مقترح الحكومة للسنة الثالثة على التوالي، مذكّرة بأن مجلس نواب الشعب كان قد بادر سنة 2024 بالترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على توريد الألواح الفولطاضوئية من 10 إلى 30 بالمائة.واعتبرت أن هذه المعاليم والأداءات تثقل كلفة الطاقة بالنسبة إلى المواطنين والمؤسسات الصناعية، وتحد من قدرتها على التحكم في مصاريف الإنتاج والمحافظة على تنافسيتها وقدرتها على التصدير.وحذّرت الغرفة من أن إسقاط الفصلين من شأنه أن يرفع كلفة اقتناء وتركيب الألواح الشمسية وبطاريات التخزين، ويحد من الإقبال على الإنتاج الذاتي للكهرباء، فضلا عن تأخير تعميم حلول التخزين الضرورية لاستغلال الطاقة الشمسية خلال فترات الذروة المسائية والتخفيف من الضغط على الشبكة الكهربائية.ولفتت إلى أن نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي لا تتجاوز حاليا 9 بالمائة، في حين تستهدف الاستراتيجية الوطنية بلوغ 35 بالمائة بحلول سنة 2030، معتبرة أن استمرار العوائق الجبائية والديوانية قد يعرقل تحقيق هذه الأهداف ويعمّق التبعية للطاقة المورّدة.ودعت الغرفة، في هذا السياق، نواب الشعب إلى إعادة النظر في المقترحين وتغليب مقتضيات الأمن الطاقي والمصلحة الوطنية، كما طالبت باعتماد سياسة جبائية وديوانية مستقرة ومحفزة للاستثمار في الطاقات المتجددة وحلول التخزين.وأكدت أن التخفيف من العبء الجبائي والديواني على تجهيزات الطاقة المتجددة لا يمثل امتيازا لفائدة قطاع بعينه، بل من شأنه أن يخدم المواطنين والمؤسسات الصناعية والاقتصاد الوطني، ويساهم في الحد من واردات الطاقة وتعزيز السيادة والأمن الطاقيين للبلاد.