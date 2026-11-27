أكد بابلو فرانكو، مدرب الترجي الرياضي، صعوبة المواجهة التي ستجمع غداً السبت فريقه بنادي ويليت الأنغولي لحساب الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين مدركون لحجم التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقهم وأهمية تحصيل النقاط الثلاث في أولى مباريات دور المجموعات.وأوضح خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات بملعب حمادي العقربي برادس رفقة المدافع محمد دراغر، أن جميع اللاعبين على أتم الجاهزية الذهنية والبدنية، لافتاً النظر إلى أن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها ستضم أفضل اللاعبين جاهزية، وفق تعبيره.وبين أنه وكافة الإطار الفني اطلعوا ودرسوا كافة نقاط قوة ونقاط ضعف الفريق الأنغولي، مبرزاً أن إزاحته لنادي صانداونز الجنوب إفريقي في الدور التمهيدي الثاني تقيم الدليل على كون نادي ويليت الأنغولي فريقاً محترماً وصعب المراس مثله مثل النادي الأنغولي الآخر بيترو أتليتيكو.ونوه إلى أن الترجي الرياضي لن يساوم في النتيجة وسيخوض لقاء الغد بروح انتصارية عالية، داعياً في ذات السياق جمهور الأحمر والأصفر إلى مساندة فريقه، لا سيما منهم لاعبو الخط الأمامي الذين لم يحالفهم الحظ في معانقة الشباك في لقاء "الدربي"، على حد وصفه.وعبر عن ثقته في عناصر هجوم الفريق، مردفاً أن الخط الأمامي سيكون في مستوى الحدث وسيتوفق في إحراز أهداف في مرمى ويليت الأنغولي والمساهمة في حصد النقاط الثلاث وتعويض جماهير "باب سويقة" خسارة النقطتين المهدرتين في آخر مباراة لهم في سباق بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعدما غابت النجاعة واللمسة الأخيرة أمام النادي الإفريقي، وفق قوله.وحول الشكوك المتعلقة بمشاركة بعض اللاعبين الذين تعرضوا مؤخراً لإصابات على غرار حازم المستوري، أفاد بابلو فرانكو أن الإطار الطبي يبذل مجهودات كبيرة لتأهيلهم، منوهاً إلى أن القرار النهائي سيتخذ غداً قبل المباراة.وخلص إلى أن الترجي الرياضي يملك كافة مقومات النجاح في مسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية، معرباً عن أن انتصار الغد يجب أن يمثل للفريق منطلقاً نحو الذهاب بعيداً في المسابقة وإحراز اللقب القاري الأغلى على مستوى النوادي وتوشيح قميص شيخ الأندية التونسية بالنجمة الخامسة وصنع التاريخ.ومن جانبه، أكد اللاعب محمد دراغر حسن استعداده وزملائه لمباراة الغد، موافقاً رأي المدرب بابلو فرانكو في كون المواجهة لن تكون سهلة كما يتوقع الكثيرون.وذكر أن قوة الترجي تكمن أساساً في اللعب أمام جمهوره، ملاحظاً أن تحقيق الانتصار يبقى في صدارة الأولويات بغض النظر عن الأداء.ووعد محمد دراغر جمهور فريق باب سويقة بتحقيق نتيجة إيجابية وانطلاقة موفقة، مشدداً على أن الترجي الرياضي سيخوض منافسات دور المجموعات وعينه ليس على تصدر المجموعة الأولى فحسب، وإنما على التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخ النادي بعد سنوات 1994 و2011 و2018 و2019.