كأس رابطة أبطال إفريقيا – دور المجموعات: برنامج الجولة الأولى



السبت 28 نوفمبر 2026



الأحد 29 نوفمبر 2026



في ما يلي برنامج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، المقررة يومي السبت والأحد، بتوقيت تونس:يونغ أفريكانز (تنزانيا) – مولودية الجزائر (الجزائر)الترجي التونسي (تونس) – ويليت (أنغولا)الزمالك (مصر) – النادي الإفريقي (تونس)بيراميدز (مصر) – المغرب الفاسي (المغرب)نهضة بركان (المغرب) – كولومب (الكاميرون)سيمبا (تنزانيا) – أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)بيترو أتلتيكو (أنغولا) – نواذيبو (موريتانيا)الهلال (السودان) – حوريا كوناكري (غينيا)يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.