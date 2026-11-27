كأس رابطة أبطال إفريقيا: برنامج الجولة الأولى
كأس رابطة أبطال إفريقيا – دور المجموعات: برنامج الجولة الأولىفي ما يلي برنامج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، المقررة يومي السبت والأحد، بتوقيت تونس:
السبت 28 نوفمبر 2026الساعة 14:00
يونغ أفريكانز (تنزانيا) – مولودية الجزائر (الجزائر)
الساعة 17:00
الترجي التونسي (تونس) – ويليت (أنغولا)
الزمالك (مصر) – النادي الإفريقي (تونس)
بيراميدز (مصر) – المغرب الفاسي (المغرب)
الساعة 20:00
نهضة بركان (المغرب) – كولومب (الكاميرون)
الأحد 29 نوفمبر 2026الساعة 14:00
سيمبا (تنزانيا) – أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)
الساعة 17:00
بيترو أتلتيكو (أنغولا) – نواذيبو (موريتانيا)
الساعة 20:00
الهلال (السودان) – حوريا كوناكري (غينيا)
ملاحظة: يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
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