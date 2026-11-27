قرّر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه المنعقد، اليوم الجمعة ، إحالة تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى الجلسة العامة المشتركة لأعضاء المجلسين التي ستلتئم بداية من يوم الاثنين المقبل والأيام الموالية.وأحال المكتب ، وفق بلاغ للبرلمان ، التقرير الموحّد للجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية الى الاكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي في الغرض .كما أحال مكتب المجلس على الجلسة العامة التقرير الموحد للجنة المالية والميزانية المتعلق بسبعة مشاريع قوانين ، ورد في شأنها طلب استعجال نظر، تشمل كل من اتفاق ضمان مع البنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى لفائدة الشركة التونسية لاستغلال وتزيع المياه .كما تشمل اتفاقية للتمويل الإضافي لمشروع إنشاء سدي الشعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما ، واتفاق ضمان مع البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل محطة معالجة المياه ببجاوة ، واتفاقية ضمان مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تدعيم منشات نقل المياه المعالجة .كما أحال مكتب المجلس ، خلال اجتماعه الذى أشرف عليه رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ، ثلاثة مشاريع تتعلق بالموافقة على عقد تكميلي مع البنك الأوروبي للاستثمار واتفاقية قرض واتفاق ضمان مع الوكالة الفرنسية للتنمية ، وذلك من أجل المساهمة في تمويل برنامج تأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب .وقرر إحالة 127 سؤالا كتابيا موجها من النواب الى أعضاء الحكومة ، واعتماد يوم 10 ديسمبر 2026 تاريخا مرجعيا لضبط عدد أعضاء الكتل النيابية ومجموعة النواب غير المنتمين ، وتحديد الفترة الممتدة من 11 الى 22 ديسمبر المقبل لتقديم الترشيحات لعضوية مكتب المجلس واللجان القارة .