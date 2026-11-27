تنطلق يوم الاثنين 30 نوفمبر أشغال الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق روزنامة ضبطها البرلمان.ويتضمن جدول الأعمال عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع القانون يليه النقاش العام بمشاركة أعضاء المجلسين، ثم تقديم وزيرة المالية بياناتها والإجابة عن تدخلات النواب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.وتخصّص بقية الأشغال للتصويت على مشروع قانون المالية وفق مرحلتين، تنطلق الأولى بتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا، قبل التصويت على المشروع برمته.أما المرحلة الثانية، فتتعلق بتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، وذلك من خلال التصويت على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا، ثم التصويت على المشروع برمته.وكانت لجنتا المالية والميزانية بالمجلسين قد صادقتا، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمته في صيغته المعدلة، بعد إسقاط أربعة فصول من صيغته الأصلية التي تضمنت 70 فصلا والمصادقة على 14 فصلا إضافيا.