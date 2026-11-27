توزيع المآوي ومسالك الوصول



دعوة إلى احترام قواعد المرور



أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية، بمناسبة مباراة الجولة الأولى ذهاب من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي ستجمع غدا السبت، بداية من الساعة الخامسة مساء، الترجي الرياضي التونسي بضيفه ويليت الأنغولي، بملعب حمادي العقربي برادس.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن أبواب الملعب ستُفتح على الساعة 13:00، داعية الجماهير إلى القدوم في أوقات مبكرة.كما أفادت بأنه يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1، في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير بالزهراء، بداية من الساعة 13:00 إلى الساعة 21:00، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول.ودعت الوزارة حاملي الاشتراكات إلى الاستظهار بها وجوبا عند جميع البوابات المتقدمة، وهي مدخل الملعب من ناحية السريعة، ومفترق وادي مليان، ومفترق BSB، ومفترق نوبو، ومفترق شوشة رادس.وأشارت إلى أن الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي يقتصر على حاملي تذاكر المقصورات (Loges + Tribune)، والصحفيين، وحاملي دعوات الدخول الخاصة بالفريق الضيف.وفي إطار تجنب الاكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرياضية، خصّصت الوزارة المأوى الجنوبي لأصحاب الاشتراكات وتذاكر الدخول الخاصة بـ(VIRAGE + PELOUSE).ويمكن الوصول إلى هذا المأوى عبر الطريق السريعة الجنوبية، ثم مفترق برج الوزير بالزهراء تحت الجسر، فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون والطريق الوطنية رقم 1، ثم مفترق شوشة رادس ومفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون ومفترق نوبو، وصولا إلى مفترق القرية المتوسطية، ثم الانعراج يسارا في اتجاه المأوى الجنوبي.كما تم تخصيص المأوى الشمالي لحاملي الاشتراكات وتذاكر الدخول الخاصة بـ(ENCEINTE)، ولحاملي تذاكر ودعوات الدخول الخاصة بـ(PELOUSE).ويكون الوصول إليه عبر محوّل الملعب ثم المدخل الرئيسي، فالانعراج يسارا في اتجاه المأوى الشمالي والطريق الوطنية رقم 1، مرورا بشوشة رادس ثم مفترق BSB، فالانعراج يمينا تجاه المدخل الرئيسي ومنه في اتجاه المأوى الشمالي، أو عبر مفترق نوبو ثم مفترق القرية المتوسطية، فالانعراج يمينا في اتجاه المأوى الشمالي.وطالبت الوزارة الجماهير الرياضية بإيواء سياراتهم داخل المآوي المخصصة، ضمانا لحسن تأمينها والمحافظة على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير.وأكدت ضرورة احترام قانون الطرقات، بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص، والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة.