وقعت تونس، اليوم الجمعة ، ممثلة في وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد على النفطي ، والأمم المتحدة، ممثلة في منسقة الأمم المتحدة المقيمة في تونس رنا طه ، بمقر الوزارة ، إطار التعاون الاستراتيجي بين تونس والأمم المتحدة لسنوات الممتدة بين 2027 و2031 ، وذلك بحاجيات تمويلية تبلغ حوالي 444 مليون دولار .ودعا النفطي، في كلمة ألقاها بالمناسبة ، الدول الشريكة والمؤسسات المالية والجهات المانحة إلى مواصلة دعم تونس ومواكبة تنفيذ هذا الإطار، في كنف التضامن والمسؤولية المشتركة، مؤكدا أهمية تعبئة الموارد وتطوير آليات الشراكات والتمويل لا سيما آليات التمويل المبتكرة بما يضمن حسن توجيهها نحو الأولويات الوطنية .وأوضح أن توقيع إطار التعاون يمثل رؤية مشتركة لتوجيه التعاون نحو تحقيق نتائج ملموسة ذات أثر على أرض الواقع وقابلة للتقييم، في انسجام تام مع الأولويات الوطنية المحددة ضمن المخطط الوطني للتنمية للفترة 2026-2030، ويجسد حرص تونس ومنظومة الأمم المتحدة على الارتقاء بالتعاون القائم بينهما إلى مستوى يستجيب لتطلعات البلاد وأولوياتها التنموية.وأضاف أن هذه الرؤية تتركز حول ثلاثة محاورأساسية تتمثل في تنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي والتحول الاقتصادي الشامل، ودعم إحداث مواطن الشغل اللائق والانتقال الإيكولوجي والطاقي وتعزيز الأمن المائي والغذائي، لافتا الى انها أولويات تعكس تطلعات تونس إلى تحقيق تنمية أكثرعدالة وشمولا واستدامة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وأبرز الوزير أن إطار التعاون الاستراتيجي الجديد يعكس توجهات مبادرة الأمم المتحدة "80" الرامية إلى تطوير عمل منظومة الأمم المتحدة التنموية وتوجيه هذا التعاون نحو تحقيق نتائج ملموسة، مبرزا أن توقيعه يمثل محطة جديدة في مسار التعاون الوثيق بين تونس والمنظمة الأممية.وأكد أن هذه المناسبة تكتسي أهمية خاصة بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لانضمام تونس إلى منظمة الأمم المتحدة، مجددا تمسك تونس بمبادئ ميثاق المنظمة ، وبدورها المحوري في تعزيز السلم والأمن الدوليين ودعم التنمية المستدامة، فضلا عن إيمانها بضرورة تطوير المنظمة وتعزيز نجاعتها ومصداقيتها وقدرتها على الاستجابة للتحديات والتحولات التي يشهدها العالم.وأشاد بالخبرة والمساندة الفنية والدعم لبناء القدرات الوطنية الذى تقدمه الأمم المتحدة لتونس، مؤكدا أهمية مواصلة هذا التعاون خاصة في ظل ظرف دولي دقيق يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم التحديات التنموية وتزايد الصعوبات المرتبطة بالنفاذ إلى التمويلات الدولية، وهو ما يجعل تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة وتكثيف مساهمة الشركاء الدوليين عاملا مهما لمساندة جهود تونس في تنفيذ خياراتها التنموية.وذكر في هذا الصدد "بالصندوق الائتماني المتعدد الأطراف للتمويل للتشغيل والشباب"، الذي أطلق سنة 2023 بالشراكة مع الأمم المتحدة باعتباره نموذجا ناجحا لآليات التمويل المبتكر، والذي مكن من تنفيذ مشروعين متكاملين من قبل عدة وكالات وبرامج أممية بكلفة قدرها 10 ملايين دولار، تم تمويلها بفضل مساهمة طوعية من المملكة الهولندية.وأعرب الوزير، عن الأمل في أن يكون توقيع إطار التعاون منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك قوامها التنسيق والتكامل والنجاعة وغايتها الإسهام في بناء تونس أكثر ازدهارا وقدرة على الصمود، بما يستجيب لتطلعات الشعب وانتظارات الأجيال القادمة.من جهتها أكدت منسقة الامم المتحدة المقيمة في تونس رنا طه أن الإطار، يمثل خارطة الطريق التي ستوجه عمل منظومة الأمم المتحدة في تونس خلال السنوات القادمة، باعتبار أن المنظمة تعمل وفقا للأولويات الوطنية التونسية.وبينت أن تونس تمكنت من تحويل ما تمتلكه من كفاءات وطاقات بشرية إلى فرص حقيقية، ونجحت في تسجيل انخفاض في نسبة البطالة ، الى جانب تراجع نسبة الشباب خارج منظومات التعليم والتدريب والعمل، ليصبح آلاف الشباب والنساء شركاء فاعلين في اقتصاد أكثر إنتاجية وشمولا .وقالت " أن تونس نجحت أيضا في توجيه الاستثمارات نحو الجهات الأقل استفادة من التنمية، مما أفضى إلى ظهور أقطاب جديدة للنمو وتعزيز قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المنافسة مكنت من تعبئة مليارات الدولارات للاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية وخلق فرص العمل" ، مشيرة الى أن الأولويات الوطنية لم تعد رهينة توفير التمويل بل أصبحت الموارد والشراكات تتجمع حول الأولويات التي ترسمها تونس.وفي ما يتعلق بالمجال المناخي، أفادت بأن تونس نجحت في تحويل التحديات إلى فرص، من خلال تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة وتعزيز الأمن المائي والغذائي لتصبح الاستثمارات الخضراء محركا رئيسيا للنمو وخلق فرص العمل، مؤكدة أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية والحكومة والمجتمع المدني مع منظمة الأمم المتحدة والعمل المشترك من أجل تحقيق أماني الشعب التونسي وتطلعاته.