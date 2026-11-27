المجموعة الأولى



المجموعة الثانية



في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستقام على ثلاث دفعات أيام السبت والأحد والاثنين 28 و29 و30 نوفمبر الجاري:مستقبل سليمان – سبورتينغ بن عروسالحكم: نضال اللطيفالنجم الخلادي – محيط قرقنةالحكم: منتصر بالعربيهلال مساكن – الملعب السوسيالحكم: رضا الشويحيهلال الشابة – كوكب عقاربالحكم: خليل الهرميجمعية مقرين – بعث بوحجلةالحكم: رائد جويروسكك الحديد الصفاقسي – اتحاد تطاوينالحكم: حسام بن ساسيملاحظة: تم تأجيل مباراة مستقبل قابس ومكارم المهدية إلى موعد لاحق.النادي القربي – جمعية أريانةالحكم: ياسين همانيأولمبيك الكاف – هلال الرديفالحكم: حمزة المسيلينيالشبيبة القيروانية – سبورتينغ المكنينالحكم: محمد علي الإماممستقبل القصرين – جندوبة الرياضيةالحكم: جاسر قيراطقوافل قفصة – الملعب القابسيالحكم: خليل الجريءأولمبيك مدنين – أمل بوشمةالحكم: أنور العكروتياتحاد قصور الساف – القلعة الرياضيةالحكم: وسيم البوسيفي