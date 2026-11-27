الرابطة الثانية (الجولة العاشرة): تعيينات الحكام
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستقام على ثلاث دفعات أيام السبت والأحد والاثنين 28 و29 و30 نوفمبر الجاري:
المجموعة الأولىالسبت 28 نوفمبر 2026
ملعب قرمبالية
مستقبل سليمان – سبورتينغ بن عروس
الحكم: نضال اللطيف
ملعب قربة
النجم الخلادي – محيط قرقنة
الحكم: منتصر بالعربي
ملعب مساكن
هلال مساكن – الملعب السوسي
الحكم: رضا الشويحي
ملعب الشابة
هلال الشابة – كوكب عقارب
الحكم: خليل الهرمي
الأحد 29 نوفمبر 2026
ملعب بلخير بجبل الجلود
جمعية مقرين – بعث بوحجلة
الحكم: رائد جويرو
الاثنين 30 نوفمبر 2026
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – اتحاد تطاوين
الحكم: حسام بن ساسي
ملاحظة: تم تأجيل مباراة مستقبل قابس ومكارم المهدية إلى موعد لاحق.
المجموعة الثانيةالأحد 29 نوفمبر 2026
ملعب قربة
النادي القربي – جمعية أريانة
الحكم: ياسين هماني
ملعب طريق بوليفة بالكاف
أولمبيك الكاف – هلال الرديف
الحكم: حمزة المسيليني
ملعب بوحجلة
الشبيبة القيروانية – سبورتينغ المكنين
الحكم: محمد علي الإمام
ملعب القصرين
مستقبل القصرين – جندوبة الرياضية
الحكم: جاسر قيراط
ملعب محمد رواشد بقفصة
قوافل قفصة – الملعب القابسي
الحكم: خليل الجريء
ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
أولمبيك مدنين – أمل بوشمة
الحكم: أنور العكروتي
الاثنين 30 نوفمبر 2026
ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – القلعة الرياضية
الحكم: وسيم البوسيفي
المجموعة الأولىالسبت 28 نوفمبر 2026
ملعب قرمبالية
مستقبل سليمان – سبورتينغ بن عروس
الحكم: نضال اللطيف
ملعب قربة
النجم الخلادي – محيط قرقنة
الحكم: منتصر بالعربي
ملعب مساكن
هلال مساكن – الملعب السوسي
الحكم: رضا الشويحي
ملعب الشابة
هلال الشابة – كوكب عقارب
الحكم: خليل الهرمي
الأحد 29 نوفمبر 2026
ملعب بلخير بجبل الجلود
جمعية مقرين – بعث بوحجلة
الحكم: رائد جويرو
الاثنين 30 نوفمبر 2026
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – اتحاد تطاوين
الحكم: حسام بن ساسي
ملاحظة: تم تأجيل مباراة مستقبل قابس ومكارم المهدية إلى موعد لاحق.
المجموعة الثانيةالأحد 29 نوفمبر 2026
ملعب قربة
النادي القربي – جمعية أريانة
الحكم: ياسين هماني
ملعب طريق بوليفة بالكاف
أولمبيك الكاف – هلال الرديف
الحكم: حمزة المسيليني
ملعب بوحجلة
الشبيبة القيروانية – سبورتينغ المكنين
الحكم: محمد علي الإمام
ملعب القصرين
مستقبل القصرين – جندوبة الرياضية
الحكم: جاسر قيراط
ملعب محمد رواشد بقفصة
قوافل قفصة – الملعب القابسي
الحكم: خليل الجريء
ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
أولمبيك مدنين – أمل بوشمة
الحكم: أنور العكروتي
الاثنين 30 نوفمبر 2026
ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – القلعة الرياضية
الحكم: وسيم البوسيفي
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