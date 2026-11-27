الرابطة الاولى : تعيينات حكام مباريات الدفعتين الاولى والثانية
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الدفعتين الأولى والثانية من الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقررة يومي السبت 28 والأحد 29 نوفمبر الجاري:
السبت 28 نوفمبر 2026ملعب الطيب المهيري بصفاقس (الساعة 13:00)
تقدم ساقية الداير – الملعب التونسي
الحكم: باديس بن صالح
حكم الفار: السلوفيني ميهايل أنتيتش
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت (الساعة 14:00)
النادي البنزرتي – الترجي الجرجيسي
الحكم: حسام بولعراس
حكم الفار: خالد قويدر
ملعب المتلوي (الساعة 14:00)
نجم المتلوي – اتحاد بن قردان
الحكم: حسني النايلي
حكم الفار: السلوفيني ألين بوروزاتش
الأحد 29 نوفمبر 2026ملعب الكرم (الساعة 14:00)
شبيبة العمران – الاتحاد المنستيري
الحكم: أمير العيادي
حكم الفار: السلوفيني ميهايل أنتيتش
ملعب حمام الأنف (الساعة 14:00)
نادي حمام الأنف – الأولمبي الباجي
الحكم: باسم بلعيد
حكم الفار: السلوفيني ألين بوروزاتش
الأربعاء 9 ديسمبر 2026الملعب الأولمبي بسوسة (الساعة 14:00)
النجم الساحلي – النادي الإفريقي
الخميس 10 ديسمبر 2026ملعب الشتيوي بالمرسى (الساعة 14:00)
مستقبل المرسى – النادي الصفاقسي
ملعب حمادي العقربي برادس (الساعة 14:00)
الترجي الرياضي – أمل حمام سوسة
السبت 28 نوفمبر 2026ملعب الطيب المهيري بصفاقس (الساعة 13:00)
تقدم ساقية الداير – الملعب التونسي
الحكم: باديس بن صالح
حكم الفار: السلوفيني ميهايل أنتيتش
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت (الساعة 14:00)
النادي البنزرتي – الترجي الجرجيسي
الحكم: حسام بولعراس
حكم الفار: خالد قويدر
ملعب المتلوي (الساعة 14:00)
نجم المتلوي – اتحاد بن قردان
الحكم: حسني النايلي
حكم الفار: السلوفيني ألين بوروزاتش
الأحد 29 نوفمبر 2026ملعب الكرم (الساعة 14:00)
شبيبة العمران – الاتحاد المنستيري
الحكم: أمير العيادي
حكم الفار: السلوفيني ميهايل أنتيتش
ملعب حمام الأنف (الساعة 14:00)
نادي حمام الأنف – الأولمبي الباجي
الحكم: باسم بلعيد
حكم الفار: السلوفيني ألين بوروزاتش
الأربعاء 9 ديسمبر 2026الملعب الأولمبي بسوسة (الساعة 14:00)
النجم الساحلي – النادي الإفريقي
الخميس 10 ديسمبر 2026ملعب الشتيوي بالمرسى (الساعة 14:00)
مستقبل المرسى – النادي الصفاقسي
ملعب حمادي العقربي برادس (الساعة 14:00)
الترجي الرياضي – أمل حمام سوسة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340622