السبت 28 نوفمبر 2026



الأحد 29 نوفمبر 2026



الأربعاء 9 ديسمبر 2026



الخميس 10 ديسمبر 2026



في ما يلي تعيينات حكام مباريات الدفعتين الأولى والثانية من الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقررة يومي السبت 28 والأحد 29 نوفمبر الجاري:تقدم ساقية الداير – الملعب التونسيالحكم: باديس بن صالححكم الفار: السلوفيني ميهايل أنتيتشالنادي البنزرتي – الترجي الجرجيسيالحكم: حسام بولعراسحكم الفار: خالد قويدرنجم المتلوي – اتحاد بن قردانالحكم: حسني النايليحكم الفار: السلوفيني ألين بوروزاتششبيبة العمران – الاتحاد المنستيريالحكم: أمير العياديحكم الفار: السلوفيني ميهايل أنتيتشنادي حمام الأنف – الأولمبي الباجيالحكم: باسم بلعيدحكم الفار: السلوفيني ألين بوروزاتشالنجم الساحلي – النادي الإفريقيمستقبل المرسى – النادي الصفاقسيالترجي الرياضي – أمل حمام سوسة