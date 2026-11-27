يشرع المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل في بث سلسلة من الومضات التوعويّة حول الأمان الرقمي والاستعمال الآمن لشبكة الأنترنات، وذلك في إطار برنامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ "في الوقاية حماية" وتزامنا مع شهر حماية الطفولة لسنة 2026.وحسب بلاغ لوزارة الأسرة اليوم الخميس، تم تصميم هذه الومضات التي تحمل عنوان "رحلة آمن إلى مدينة الأمان الرقميّ" في شكل سلسلة من الرحلات الرقميّة الاستكشافيّة يقوم بها القبطان الصغير" آمن" رفقة صديقه الببغاء "نبيه" عبر عدد من الموانئ البحريّة التونسية.وتجمع هذه الومضات بين التعريف بالوجهة السياحيّة التونسيّة والمعالم المميّزة للموانئ البحريّة بها، وبين مقتضيات تعزيز معارف الأطفال وقدراتهم على التوقّي من مخاطر البيئة الرقميّة وذلك من خلال مغامرات وتحديّات رقميّة تمكنهم من الحصول على دروع رقمية مختلفة تمهّد للوصول الى مدينة الأمان الرقمي.وتساهم هذه الومضات، وفق المصدر ذاته، في التذكير بالممارسات الفضلى والآمنة لضمان الإبحار الآمن للأطفال في الفضاء الرقميّ وفق قواعد حماية الخصوصيّة والمعطيات الشخصية وتأمين الحسابات الرقمية والتوقّي من مخاطر الفضاء الافتراضي على غرار التنمّر أو الاستغلال الإلكتروني والالتزام بقيم الاحترام ورفع شعار الكلمة الطيبة في كلّ الأنشطة الالكترونية.