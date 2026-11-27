ينظم المعهد الفرنسي بتونس بالشراكة مع عدد من الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يوم 5 ديسمبر 2026، يوما تحسيسيا حول إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز العيش المشترك، وذلك انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر إلى السادسة مساء بمقر المعهدويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الوعي بأهمية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في إرساء مجتمع أكثر إتاحة وتضامنا وانفتاحا، من خلال جمع الأشخاص المعنيين بقضايا الإعاقة وعائلاتهم وممثلي الجمعيات والفاعلين في المجال التربوي وعموم المواطنينويتمحور البرنامج حول مسألة التعليم الدامج، حيث ستتولى المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقديم منصتها المخصصة للتعليم الدامج ودليلها العملي إلى جانب عرض شهادات وتجارب من الجمعيات والعائلاتكما سيتم، تنظيم ورشات وأنشطة رياضية وفنية فضلا عن لقاءات وشهادات تتيح تبادل التجارب وتعزيز التواصل بين مختلف المشاركينوتنتظم هذه التظاهرة بحضور المديرة العامة للتعليم الابتدائي بوزارة التربية وبمشاركة عدد من الجمعيات والهياكل، من بينها الجمعية التونسية للمتطوعين وجمعية إبصار والجامعة التونسية للرياضة للجميع والاتحاد الرياضي بالمروجوأفاد المعهد، بأن المشاركة في هذا اليوم التحسيسي مفتوحة ومجانية أمام العموميشار، الى أن اليوم الوطني والعالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يوافق يوم الخميس 3 ديسمبر 2026، وهو موعد سنوي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لتعزيز حقوقهم وإدماجهم الكامل في المجتمع