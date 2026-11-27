تم أمس الخميس بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، التوقيع على ملحق اتفاقية برنامج التعاون التونسي السويسري "التكوين المهني في تونس"،وذلك بإشراف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، وبحضور المكلفة بالأعمال بالنيابة بسفارة سويسرا بتونس، غابريال شراير حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.ويهدف هذا البرنامج إلى دعم جهود تحديث المنظومة الوطنية للتكوين المهني، وتعزيز ملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، بما يسهم في تحسين قابلية تشغيل الشباب وتيسير إدماجهم المهني والاستجابة لمتطلبات القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني، بالمناسبة، أهمية مزيد دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير منظومة التكوين، لا سيما عبر إرساء منصات للتكوين التخصصي ذي الإشهاد المزدوج، يتم إعدادها بالتشاور مع المنظمات المهنية لضمان استجابتها للحاجيات الفعلية للمؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية المؤهلة.كما أكد رياض شود على مساهمة الجانب السويسري في إنجاح هذا البرنامج، مشددا على حرص وزارة التشغيل على مواصلة العمل مع مختلف الشركاء لضمان حسن تنفيذ مكوناته وتحقيق أهدافه.من جهتها، نوهت المكلفة بالأعمال بالنيابة بسفارة سويسرا بتونس بمستوى التعاون القائم مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، معتبرة أن هذا الاتفاق من شأنه أن يسهم في مزيد تثمين التكوين المهني وتيسير الإدماج، فضلا عن تعزيز دور المؤسسات الاقتصادية وانخراطها في المنظومة التكوينية.ويعمل برنامج "تكوين" "TAKWEEN" على إرساء 30 منصة تكوين تخصصي، ودعم التكوين التطبيقي، وتنفيذ دورات تكوينية قصيرة المدى لفائدة الفئات المستهدفة، إلى جانب تعزيز حوكمة الشراكات وتنمية قدرات مختلف المتدخلين.ويعتمد البرنامج، الذي بلغ معدل المنتفعين به 2500 متكون سنويا بنسبة إدماج قدرت بقرابة 70 بالمائة، على مسارات تكوينية متخصصة تستجيب لحاجيات النسيج الاقتصادي، وتستهدف خريجي التكوين المهني والتعليم العالي، إضافة إلى الشغالين الراغبين في تطوير كفاءاتهم.