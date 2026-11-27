أشرف والي صفاقس، محمد الحجري يوم الخميس على أشغال ندوة العُمَد لسنة 2026-2027، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والإطارات الجهوية المعنيةومثّلت هذه الندوة مناسبة لتدارس جملة من المحاور المتعلقة بتطوير أداء العمدة والارتقاء بمهامه الإدارية والميدانية، باعتباره حلقة أساسية في المنظومة الإدارية ،وممثلاً للدولة على المستوى المحلي،فضلا عن دوره في تعزيز التواصل بين الإدارة ،والمواطن ،والاستجابة لمشاغل المتساكنينوتناولت أشغال الندوة ضوابط ممارسة خطة العمدة، مع التأكيد على المحافظة على هيبة الدولة، وتكريس علوية القانون ، والالتزام بمبادئ النزاهة ،والحياد ،والتحفظ ،والقدوة الحسنةكما تم التطرق إلى دور العمدة في دعم مؤسسات الدولة والمحافظة على النظام العام، من خلال العمل الوقائي والاستباقي، والمساهمة في حماية الأشخاص والممتلكات، والتنسيق مع الهياكل الأمنية، فضلا عن دوره في التصدي للتهديدات المستجدة ،والجريمة المنظمة ،ومكافحة الفساد ،والهجرة غير الشرعيةوتناولت الجلسة أيضا،مساهمة العمدة في الحفاظ على السلم الاجتماعي ،والصحة والنظافة، ومتابعة الإخلالات البيئية، والوقاية من المخاطر ،والأزمات الصحية والكوارث، إلى جانب دوره في حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتأمين انتظام السوق والتزود بالمواد الأساسيةوفي الجانب الاجتماعي، تم التأكيد على أهمية مساهمة العمدة في تنفيذ البرامج الاجتماعية ،والإحاطة بالفئات المستهدفة والعائلات المعوزة، ومتابعة الوضع الاجتماعي بالمؤسسات ،والتصدي لبعض الظواهر الاجتماعيةكما تم التأكيد على الدور المحوري للعمدة في الشأن المحلي، من خلال دعم العمل البلدي وضمان استدامة المرافق البلدية، وتعزيز التنسيق مع الجماعات المحلية والمصالح الإدارية للدولة، والمساهمة في دفع نسق تنفيذ برامج التنمية على المستوى المحليوتندرج هذه الندوة في إطار مزيد تأهيل العُمَد ،وتطوير قدراتهم وتعزيز نجاعة تدخلاتهم الميدانية، بما يكرّس حضور الدولة على المستوى المحلي، ويدعم الثقة بين الإدارة والمواطن، ويساهم في تحسين جودة الخدمات والاستجابة لتطلعات المتساكنين