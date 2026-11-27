تونس 26 نوفمبر 2026 (وات)- انتظم اليوم الخميس بمقر المدرسة الوطنية للإدارة ملتقى حواري حول "الترويج للاستثمار التونسي المباشر في إفريقيا جنوب الصحراء"، وذلك في إطار البرنامج التكويني للدورة التاسعة عشرة لمعهد القيادة الإدارية، المنعقدة تحت عنوان "القيادة الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار"، لفائدة المديرين العامين والإطارات ذات الخطط المعادلة، وبالتعاون مع المنتدى التونسي للسياسات العمومية.وتضمن برنامج الملتقى، وفق بلاغ للمدرسة الوطنية للإدارة، سلسلة من المداخلات تناولت بالخصوص التموقع الاستراتيجي للمؤسسات التونسية في إفريقيا، ودور الدبلوماسية الاقتصادية في الترويج للاستثمارات التونسية، فضلا عن مساهمة البنك المركزي التونسي في دعم الاستثمار التونسي بالخارج.كما تم التطرق إلى الآليات والفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA)، إلى جانب فرص التصدير الجديدة في إطار الاتفاقيات التجارية الإفريقية، مع عرض تجارب ناجحة لمؤسسات تونسية في التصدير نحو إفريقيا جنوب الصحراء، واستعراض آليات تغطية المخاطر في الأسواق الإفريقية.ومثلت النقاشات التي تخللت الملتقى مناسبة لتسليط الضوء على الإمكانات التي توفرها الأسواق الإفريقية أمام المؤسسات التونسية، وأهمية الأطر التجارية الإقليمية والقارية والدبلوماسية الاقتصادية وآليات المرافقة والتأمين على الصادرات في دعم توسعها خارجيا.كما أبرزت المداخلات أهمية تعزيز التنسيق بين الهياكل العمومية والقطاع الخاص وتطوير الشراكات الاقتصادية التونسية الإفريقية، بما يسهم في دعم تنافسية المؤسسات الوطنية وتكريس حضور تونس الاقتصادي في القارة الإفريقية، ولا سيما في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.وأشرفت مديرة المدرسة الوطنية للإدارة على افتتاح أشغال الملتقى، بحضور رئيسة المنتدى التونسي للسياسات العمومية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتدخلين وممثلي الهياكل والمؤسسات الوطنية المعنية، من بينها مركز النهوض بالصادرات ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والبنك المركزي التونسي ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية.وأكدت مديرة المدرسة الوطنية للإدارة، في كلمتها الافتتاحية، أهمية هذا اللقاء في تعزيز الصلة بين التكوين الإداري والقضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، مشددة على ضرورة انفتاح الإطارات الإدارية العليا على المحيط الاقتصادي الإفريقي والتعرف على فرص الاستثمار والتصدير المتاحة، بما من شأنه دعم تموقع المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية وتوسيع آفاق التعاون والشراكة مع البلدان الإفريقية.