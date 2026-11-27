تنتظم فعاليات "أسبوع الصداقة الروسية التونسية" من 17 إلى 22 ديسمبر 2026، بمبادرة من الجمعية التونسية لأساتذة اللغة والآداب الروسية، بالشراكة مع معهد الآداب والصحافة والعلاقات الدولية بجامعة الجنوب الفيدرالية بمدينة روستوف على الدون الروسية وذلك في إطار المشروع التربوي الجامعي العالمي "المدرسة الروسية" وبدعم من البيت الروسي بتونسوتهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز التعاون التربوي والثقافي بين تونس وروسيا والتعريف باللغة الروسية وثقافتها فضلا عن إرساء فضاء للحوار والتواصل بين التلاميذ والطلبة والأساتذة من البلدين.ويتضمن البرنامج تنظيم مسابقة ثقافية تعد الأولى من نوعها التي تجمع الشباب التونسي والروسي في إطار تنافسي وتتوزع على ثلاثة أصناف تتمثل في إنتاج فيديوهات وإنجاز رسوم أوصور فوتوغرافية وكتابة مقالات بهدف إبراز الخصوصيات الثقافية للبلدين واستكشاف القواسم المشتركة بينهما.وتفتح المشاركة في هذه المسابقة مجانا أمام تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة بالمعاهد الثانوية التي تدرس اللغة الروسية وطلبة المعاهد العليا التي تدرس هذه اللغة.وتتمثل المسابقة الأولى "حكايات غير مملة" في إعداد فيديو لاتتجاوز مدته دقيقتين، يتناول مظاهر من الثقافتين التونسية والروسية، فيما تتعلق المسابقة الثانية "العالم في راحة اليد" بتقديم رسم أوصورة فوتوغرافيةأوسلسلة من الصور تبرز أوجه التشابه بين البلدين في مجالات الثقافة والتقاليد والعمارة والفن والمطبخ والأدب والتعليم.أما المسابقة الثالثة "اللغة مرآة الثقافة"، فتتمثل في إعداد مقال يتناول الكلمات والأمثال والعبارات الروسية والعربية ودور اللغة في فهم ثقافة الآخر وتعزيز التواصل والصداقة بين الشعبينويمكن تقديم الأعمال المشاركة بإحدى اللغات الروسية أوالعربية أوالفرنسيةوقد حدد يوم 17 ديسمبر 2026 على الساعة التاسعة و59 دقيقة ليلا بتوقيت تونس، آخر أجل لقبول الأعمال المشاركة التي ترسل إلى البريد الإلكتروني للجمعية (atplrusse@gmail.com) مرفقة بالبياناتالشخصية والدراسية للمشاركين والمعطيات المتعلقة بالأعمال المقترحةوتختتم فعاليات هذا الأسبوع بتنظيم لقاء عن بعد يوم 22 ديسمبر 2026 انطلاقا من الساعة الواحدة إلى غاية الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس يجمع الفائزين من البلدين ويتضمن الإعلان عن النتائج وتوزيع الجوائز وعرض الأعمال المتوجة مع إتاحة الفرصة للفائزين لتقديم أعمالهم باللغة التي يختارونها من بين لغات المسابقةالجمعية التونسية لأساتذة اللغة والآداب الروسية هي جمعية تربوية وثقافية تونسية تُعنى بنشر وتطوير تعليم اللغة الروسية وآدابها وثقافتها في المدارس الثانوية والجامعات التونسية، وتعمل بالتعاون مع مؤسسات ثقافية وتعليمية من بينها البيت الروسي بتونسوتقوم هذه الجمعية بمرافقة التلاميذ والطلبة وتقديم المعلومات حول الجامعات الروسية وإجراءات الترشح لمنح الدولة الروسية المجانية وتنظيم دروس مفتوحة ومسابقات فنية وفكرية وورشات للخط الروسي والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي بالتنسيق مع المركز الروسي للثقافة والعلوم والمؤسسات التربوية الى جانب المشاركة في معارض الدراسة في روسيا لتعريف الشباب التونسي بآفاق تعلم اللغة والتكوين الجامعي