واكب جمهور الدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، مساء امس الخميس بقاعة الفن الرابع بالعاصمة، عرض المسرحية المغربية “عرس الدم” المشاركة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، في معالجة مسرحية تستحضر نص الكاتب الإسباني فيديريكو غارسيا لوركا، وتعيد طرح صراعات الحب والثأر والانتقام في سياق اجتماعي تتجاذبه الأعراف والتقاليد.وتستند هذه النسخة المغربية، التي أخرجها ياسين أحجام وأنتجتها مؤسسة “أرض الشاون للثقافات”، إلى النص الأصلي للوركا، مع تقديمه برؤية معاصرة حافظت على روحه الدرامية، واستحضرت ما ينطوي عليه من صراعات إنسانية تتجاوز حدود الزمان والمكان.وتتمحور المسرحية حول فكرة الأخذ بالثأر، الذي يتخذ أكثر من وجه، فتارة يكون بدافع الدفاع عن العائلة واستعادة اعتبارها، وتارة أخرى بدافع الحب الذي يتحول إلى مصدر للألم والخذلان، فيتشابك الخاص بالعائلي، وتتصادم الرغبات الفردية مع منظومة الأعراف الاجتماعية.وعلى مستوى السينوغرافيا، اختار المخرج فضاء مسرحيا مقتصدا في عناصره، يتصدره باب حديدي يُفتح مع ظهور كل شخصية جديدة، لتطل من خلاله بحكاياتها وصراعاتها، فيتحول الباب إلى معبر بين الشخصيات والأحداث، وعنصر بصري يواكب تطور الحبكة الدرامية.ولم تكن الخشبة مثقلة بالديكورات، إذ أتاح هذا الاختيار مساحة أوسع للفعل المسرحي ولحركة الممثلين، ضمن فضاء قابل للتشكل وتكثيف الدلالات، بما ينسجم مع نص ينبض بالحياة في تفاصيله، ويفتح المجال أمام التعبير عن الصراعات التي يعيشها الإنسان، منذ نشأته وصولا إلى تشكل وعيه بذاته وبما يدور حوله.وتحتل الشخصيات النسائية موقعا محوريا في هذا العمل، لما تحمله من دلالات رمزية تعكس ثنائيات متضادة، من قبيل القوة والضعف، والرحمة والانتقام، والحب والكراهية. فتظهر الأم في صورة امرأة تسعى إلى الأخذ بالثأر لعائلتها، قبل أن تتراجع أمام رغبتها في حماية ابنها وضمان سعادته، فيما تجسد شخصية أخرى تمردا على الأعراف والتقاليد، لتنتهي بها رحلة الحب إلى الشعور بالذنب والانتحار.ومن خلال هذه الشخصيات، ترصد المسرحية الصراع بين الطموحات الفردية والإكراهات الاجتماعية، وتكشف عن تأثير الضغوط الأسرية والتحولات المجتمعية في العلاقات الإنسانية ومساراتها، طارحة تساؤلات بشأن قدرة الفرد على اتخاذ قراراته ومواجهة تبعاتها.وفي هذا السياق، برز أداء الممثلة قدس جندول في دور الأم، التي تتطلع إلى استرداد حق عائلتها عبر الثأر، إذ عكست ملامحها وتعابير وجهها مزيجا من القسوة والغضب والإصرار، مقدمة شخصية شكلت محورا أساسيا في تطور الأحداث وتحريك مساراتها.وبين الحب والرغبة في الانتقام، تتشكل بقية خيوط الحكاية الدرامية، من خلال شخصيات تتصارع من أجل تحقيق رغباتها وإحكام سيطرتها على مصائرها. وتتوزع تجاربها العاطفية بين حب أحادي الجانب لا يجد طريقه إلى التبادل، وعلاقات تتحدى الأعراف والتقاليد القبلية، لتكشف في النهاية عن التبعات التي قد تترتب عن الاصطدام بين الرغبة الفردية والقيود الاجتماعية.وتأتي مشاركة “عرس الدم” في أيام قرطاج المسرحية بعد تتويجها بعدد من جوائز مهرجان “ليالي المسرح الحر” الدولي في دورته الحادية عشرة، التي انتظمت بالعاصمة الأردنية عمان خلال شهر ماي المنقضي، حيث نال العرض الجائزة الذهبية لأفضل عرض متكامل، فيما توج مخرجه ياسين أحجام بجائزة أفضل إخراج، وآلت جائزة أفضل ممثلة إلى جميلة الهوني.كما رُشّح السينوغراف ياسين الزاوي لجائزة السينوغرافيا، والممثل رضى بنعيم لجائزة أفضل ممثل.