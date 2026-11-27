ينظم قطب الطالب المبادر بجامعة تونس المنار، يوم 28 نوفمبر 2026، تظاهرة بعنوان "NextGen Entrepreneurs"، مخصصة للابتكار وريادة الأعمال واستكشاف الفرص الجديدة، وذلك انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس.وتهدف هذه التظاهرة إلى تعريف الطلبة بعالم ريادة الأعمال وتشجيعهم على تطوير أفكار المشاريع والمبادرات من خلال لقاءات وتدخلات يؤمنها عدد من المختصين في مجالات بعث المشاريع والتحول وإدارة المسؤولية المجتمعية والقانون.ويتضمن البرنامج مداخلات لعدد من باعثي المشاريع والمستشارين في مجال التحول والمختصين في القانون إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دولية.وتمثل هذه التظاهرة فرصة للطلبة لتبادل التجارب واكتساب معارف حول ريادة الأعمال والابتكار والتعرف على آليات تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتجسيد.