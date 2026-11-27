نظّمت المصلحة الجهوية للطب المدرسي والجامعي بسوسة مؤخرا تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة يوما علميا بمقر كلية الطب بسوسة لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة في مجال الصحة المدرسية والجامعية بالجهةوانتظمت هذه التظاهرة العلمية بالشراكة مع قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة تحت عنوان"أمراض الجهاز العصبي لدى الأطفال في الوسط المدرسي"ويهدف هذا اليوم العلمي إلى تعزيز معارف ومهارات أطباء الصحة المدرسية في مجال الكشف المبكرعن الاضطرابات العصبية لدى الأطفال والمراهقين، والتقييم الأولي للحالات، وتوجيه التلاميذ المعنيين نحو مسارات التكفل الطبي المناسبةكما مثّل هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب بين مهنيي الصحة المدرسية والجامعية ،وأطباء الاختصاص في طب الأطفال، بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالتلاميذ، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المسار العلاجيوتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة للإدارة الجهوية للصحة بسوسة الرامية إلى تطوير خدمات الصحة المدرسية والجامعية، وتعزيز الوقاية والتقصي المبكر، والمساهمة في توفير محيط مدرسي يستجيب للاحتياجات الصحية الخصوصية للأطفال والمراهقين