تشارك غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، يوم 17 ديسمبر 2026، في الدورة السادسة لمنتدى "دعم المؤسسات" (Business Booster Forum)، الذي ينتظم بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة مؤسسات فرنسية وخبراء من شبكة غرف التجارة والصناعة الفرنسية الدولية.ويهدف المنتدى، الذي تنظمه شبكة غرف التجارة والصناعة الفرنسية الدولية، إلى بحث فرص تطوير الأعمال والتوسع في الأسواق الخارجية والإعداد لمشاريع التدويل خلال سنة 2027، وفق ما أعلنته الغرفة.ويتضمن برنامج هذه الدورة جلسة افتتاحية حول تحديات وآفاق التطوير الدولي وورشات تطبيقية تتناول إحداث فروع وانتداب الكفاءات بالخارج والتصرف في المخاطر وتطوير الأنشطة دون إحداث هيكل محلي إلى جانب فرص الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.كما يشمل البرنامج لقاءات ثنائية بين المؤسسات وخبراء يمثلون أكثر من 20 غرفة تجارة وصناعة فرنسية بالخارج بهدف التعريف بفرص الأسواق وتبادل الآراء بشأن مشاريع التوسع الدولي.وستقدم الغرفة، بالمناسبة، خدمات المرافقة التي يوفرها برنامج "لو بوستر تونس" للمؤسسات الراغبة في دخول السوق التونسية لا سيما في مجالات التنقيب التجاري والمرافقة القانونية وإحداث المؤسسات والاستقرار الإداري والمادي.كما ستشارك في مائدة مستديرة بعنوان "الاستقرار دون نقاط عمياء ... تحويل المجهول إلى فرص" لعرض خبرتها الميدانية والممارسات الكفيلة بتأمين مشاريع التموقع في الأسواق الخارجية.