رابطة أبطال إفريقيا: النادي الإفريقي والترجي الرياضي من أجل انطلاقة موفقة في دور المجموعات
بعد أيام قليلة من التعادل السلبي الذي أسفرت عنه موقعة الدربي، يستهل قطبا العاصمة غداً السبت مشوارهما في دور المجموعات لـرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث يحل النادي الإفريقي ضيفاً على الزمالك المصري على الساعة الخامسة مساءً بـملعب القاهرة الدولي، فيما يستضيف الترجي الرياضي في نفس التوقيت ويليت الأنغولي بـملعب حمادي العقربي برادس.
النادي الإفريقي في اختبار صعب أمام الزمالكفي المجموعة الثانية، ينتظر النادي الإفريقي اختبار صعب خارج قواعده أمام الزمالك في مواجهة تتطلب من أبناء المدرب ماهر الكنزاري التحلي بـأعلى درجات الجاهزية والتركيز من أجل العودة بنتيجة إيجابية.
وسيحاول فريق باب الجديد، حامل لقب المسابقة في شكلها القديم سنة 1991، الاقتداء بما قدمه خلال مباراتي الدورين التمهيديين الأول والثاني، حين نجح في فرض التعادل خارج قواعده على كل من دجوليبا المالي في باماكو 2 – 2 ومازيمبي الكونغولي في لوبومباشي 1 – 1.
ولئن تأتي المباراة في ظرف يشهد فيه أداء النادي الإفريقي بعض التراجع، بعدما اكتفى خلال مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة المحلية بحصد نقطتين من أصل تسع ممكنة، فإن أهمية الرهان القاري ومواجهة منافس في حجم الزمالك أمام أنصاره من شأنها أن تشكل حافزاً قوياً للاعبين.
عودة كانتيوبالتزامن مع هذه المباراة، يسترجع النادي الإفريقي ورقة مهمة بـعودة البوركيني ألان كانتي بعد تعافيه من الإصابة، وهو ما يمنح الإطار الفني خيارات إضافية في منطقة الوسط، إلى جانب معتز الزدام والليبي أسامة الشريمي والغامبي سيدو خان.
الزمالك بمعنويات مرتفعةومن جهته، يأمل الزمالك في الاستفادة من اللعب على أرضه وأمام جماهيره للخروج بـالعلامة الكاملة في مسعاه نحو الظفر باللقب للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ سنة 2002. ويدخل فريق القلعة البيضاء بقيادة مدربه معتمد جمال المواجهة بـمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية في سباق البطولة المحلية، مرتكزاً بالخصوص على لاعب الوسط المخضرم عبد الله السعيد وثلاثي الهجوم أحمد شريف والأنغولي شيكو بينزا والفلسطيني عدي الدباغ.
وهي المواجهة الثالثة من نوعها التي ستجمع النادي الإفريقي بـالزمالك في رابطة أبطال إفريقيا، بعد الأولى في النسخة الأولى من المسابقة سنة 1997 ضمن دور المجموعات، عندما تبادل الفريقان الفوز ذهاباً وإياباً بـالنتيجة ذاتها 2 – 0، في حين دارت الثانية عام 2011 لحساب الدور الأول.
الترجي يستهل مشواره أمام ويليت الأنغوليأما الترجي الرياضي، فيستهل مشواره ضمن المجموعة الأولى بمواجهة ويليت الأنغولي في مباراة يطمح من خلالها إلى حصد أول ثلاث نقاط. ويأمل فريق باب سويقة في استثمار معطيات هذه النسخة لبلوغ منصة التتويج القاري للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ سنة 2019.
وتميل الكفة على مستوى الخبرة القارية والتتويجات بشكل واضح لـلترجي الرياضي، الذي يتأهب لخوض مرحلة المجموعات للمرة الرابعة والعشرين في رقم قياسي إفريقي، في الوقت الذي يسجل فيه ويليت الأنغولي ظهوره الأول في هذا الدور.
وستحمل المباراة في طياتها حواراً فنياً بطابع إسباني خالص بين مدرب الترجي الرياضي بابلو فرانكو ونظيره في ويليت الأنغولي بيتو بيانكي.
تغييرات مرتقبة في تشكيلة الترجيوبالمقارنة مع التشكيلة التي خاضت دربي العاصمة الأخير، يُنتظر أن تعرف اختيارات الترجي الرياضي بعض التغييرات، أبرزها عودة محمد الحاج محمود التي قد تكون على حساب الإيفواري عبد الرحمان كوناتي، مع الإبقاء على كل من حمزة رفيعة والبيروفي خيسوس كاستيو في محور وسط الميدان.
كما ستعرف تركيبة الخط الخلفي تحويراً في ظل الإصابة التي يعاني منها الظهير الأيسر نضال العيفي، وتبقى المنافسة منحصرة في تعويضه بين محمد بن علي أو إلياس عرعار.
أما في الخط الأمامي، فتبدو الحلول متوفرة على الرواقين بتواجد البرازيلي ريبيرو والمغربي عماد فراج والجزائري يوسف البلايلي، في حين يبقى الغموض يكتنف هوية المهاجم الصريح، إما من خلال التعويل على حازم المستوري في صورة تعافيه من الإصابة، أو مواصلة الاعتماد على أشرف الجبري.
الفريق الأنغوليفي المقابل، من المتوقع أن يعمد الفريق الأنغولي إلى إغلاق العمق واللعب بـتكتل ثم الانطلاق بهجمات مرتدة خاطفة، خصوصاً بواسطة كريستوفاو مابولولو وجيلبرتو لـتهديد مرمى الحارس بشير بن سعيد.
وتمنح لغة الأرقام والإحصائيات أفضلية واضحة لـلترجي الرياضي في سجل مواجهاته مع الأندية الأنغولية، إذ لم يسبق له أن انقاد إلى الهزيمة أمامها في تونس بـمختلف المسابقات.
النادي الإفريقي في اختبار صعب أمام الزمالكفي المجموعة الثانية، ينتظر النادي الإفريقي اختبار صعب خارج قواعده أمام الزمالك في مواجهة تتطلب من أبناء المدرب ماهر الكنزاري التحلي بـأعلى درجات الجاهزية والتركيز من أجل العودة بنتيجة إيجابية.
وسيحاول فريق باب الجديد، حامل لقب المسابقة في شكلها القديم سنة 1991، الاقتداء بما قدمه خلال مباراتي الدورين التمهيديين الأول والثاني، حين نجح في فرض التعادل خارج قواعده على كل من دجوليبا المالي في باماكو 2 – 2 ومازيمبي الكونغولي في لوبومباشي 1 – 1.
ولئن تأتي المباراة في ظرف يشهد فيه أداء النادي الإفريقي بعض التراجع، بعدما اكتفى خلال مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة المحلية بحصد نقطتين من أصل تسع ممكنة، فإن أهمية الرهان القاري ومواجهة منافس في حجم الزمالك أمام أنصاره من شأنها أن تشكل حافزاً قوياً للاعبين.
عودة كانتيوبالتزامن مع هذه المباراة، يسترجع النادي الإفريقي ورقة مهمة بـعودة البوركيني ألان كانتي بعد تعافيه من الإصابة، وهو ما يمنح الإطار الفني خيارات إضافية في منطقة الوسط، إلى جانب معتز الزدام والليبي أسامة الشريمي والغامبي سيدو خان.
الزمالك بمعنويات مرتفعةومن جهته، يأمل الزمالك في الاستفادة من اللعب على أرضه وأمام جماهيره للخروج بـالعلامة الكاملة في مسعاه نحو الظفر باللقب للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ سنة 2002. ويدخل فريق القلعة البيضاء بقيادة مدربه معتمد جمال المواجهة بـمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية في سباق البطولة المحلية، مرتكزاً بالخصوص على لاعب الوسط المخضرم عبد الله السعيد وثلاثي الهجوم أحمد شريف والأنغولي شيكو بينزا والفلسطيني عدي الدباغ.
وهي المواجهة الثالثة من نوعها التي ستجمع النادي الإفريقي بـالزمالك في رابطة أبطال إفريقيا، بعد الأولى في النسخة الأولى من المسابقة سنة 1997 ضمن دور المجموعات، عندما تبادل الفريقان الفوز ذهاباً وإياباً بـالنتيجة ذاتها 2 – 0، في حين دارت الثانية عام 2011 لحساب الدور الأول.
الترجي يستهل مشواره أمام ويليت الأنغوليأما الترجي الرياضي، فيستهل مشواره ضمن المجموعة الأولى بمواجهة ويليت الأنغولي في مباراة يطمح من خلالها إلى حصد أول ثلاث نقاط. ويأمل فريق باب سويقة في استثمار معطيات هذه النسخة لبلوغ منصة التتويج القاري للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ سنة 2019.
وتميل الكفة على مستوى الخبرة القارية والتتويجات بشكل واضح لـلترجي الرياضي، الذي يتأهب لخوض مرحلة المجموعات للمرة الرابعة والعشرين في رقم قياسي إفريقي، في الوقت الذي يسجل فيه ويليت الأنغولي ظهوره الأول في هذا الدور.
وستحمل المباراة في طياتها حواراً فنياً بطابع إسباني خالص بين مدرب الترجي الرياضي بابلو فرانكو ونظيره في ويليت الأنغولي بيتو بيانكي.
تغييرات مرتقبة في تشكيلة الترجيوبالمقارنة مع التشكيلة التي خاضت دربي العاصمة الأخير، يُنتظر أن تعرف اختيارات الترجي الرياضي بعض التغييرات، أبرزها عودة محمد الحاج محمود التي قد تكون على حساب الإيفواري عبد الرحمان كوناتي، مع الإبقاء على كل من حمزة رفيعة والبيروفي خيسوس كاستيو في محور وسط الميدان.
كما ستعرف تركيبة الخط الخلفي تحويراً في ظل الإصابة التي يعاني منها الظهير الأيسر نضال العيفي، وتبقى المنافسة منحصرة في تعويضه بين محمد بن علي أو إلياس عرعار.
أما في الخط الأمامي، فتبدو الحلول متوفرة على الرواقين بتواجد البرازيلي ريبيرو والمغربي عماد فراج والجزائري يوسف البلايلي، في حين يبقى الغموض يكتنف هوية المهاجم الصريح، إما من خلال التعويل على حازم المستوري في صورة تعافيه من الإصابة، أو مواصلة الاعتماد على أشرف الجبري.
الفريق الأنغوليفي المقابل، من المتوقع أن يعمد الفريق الأنغولي إلى إغلاق العمق واللعب بـتكتل ثم الانطلاق بهجمات مرتدة خاطفة، خصوصاً بواسطة كريستوفاو مابولولو وجيلبرتو لـتهديد مرمى الحارس بشير بن سعيد.
وتمنح لغة الأرقام والإحصائيات أفضلية واضحة لـلترجي الرياضي في سجل مواجهاته مع الأندية الأنغولية، إذ لم يسبق له أن انقاد إلى الهزيمة أمامها في تونس بـمختلف المسابقات.
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