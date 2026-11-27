النادي الإفريقي في اختبار صعب أمام الزمالك



عودة كانتي



الزمالك بمعنويات مرتفعة



الترجي يستهل مشواره أمام ويليت الأنغولي



تغييرات مرتقبة في تشكيلة الترجي



الفريق الأنغولي



بعدمنالذي أسفرت عنه، يستهلغداًمشوارهما فيلـلكرة القدم، حيث يحلضيفاً علىعلى الساعةبـ، فيما يستضيففيبـفي، ينتظرخارج قواعده أمامفي مواجهة تتطلب من أبناءالتحلي بـمن أجلوسيحاولفيسنة، الاقتداء بما قدمه خلال، حين نجح فيخارج قواعده على كل منفيفيولئن تأتيفي ظرف يشهد فيه أداءبعض، بعدما اكتفى خلالفيبحصد، فإن أهميةأمام أنصاره من شأنها أن تشكلللاعبين.وبالتزامن مع هذه، يسترجعورقة مهمة بـبعد تعافيه من، وهو ما يمنحخيارات إضافية في، إلى جانبومن جهته، يأملفيوأمامللخروج بـفي مسعاه نحوللمرةفي تاريخه والأولى منذ سنة. ويدخلبقيادةالمواجهة بـبعدفي، مرتكزاً بالخصوص علىوهيمن نوعها التي ستجمعبـفي، بعدفيمنسنةضمن، عندما تبادلذهاباً وإياباً بـ، في حين دارتعاملحسابأما، فيستهل مشواره ضمنبمواجهةفييطمح من خلالها إلى حصد. ويأملفيلبلوغللمرةفي تاريخه والأولى منذ سنةوتميلعلى مستوىبشكل واضح لـ، الذي يتأهب لخوضللمرةفي، في الوقت الذي يسجل فيهفي هذاوستحملفي طياتهابينونظيره فيوبالمقارنة معالتي خاضت، يُنتظر أن تعرفبعض، أبرزهاالتي قد تكون على حساب، مع الإبقاء على كل منفيكما ستعرففي ظلالتي يعاني منها، وتبقىمنحصرة في تعويضه بينأوأما في، فتبدومتوفرة علىبتواجد، في حين يبقىيكتنف، إما من خلال التعويل علىفي صورة تعافيه من، أو مواصلة الاعتماد علىفي المقابل، من المتوقع أن يعمدإلىواللعب بـثم، خصوصاً بواسطةلـوتمنحلـفيمع، إذأمامها فيبـ