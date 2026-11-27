يستهل المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات اليوم الجمعة مشاركته في دورة اسبانيا الدولية التي ستقام على مدى ثلاثة ايام الى غاية 29 نوفمبر الجاري بمشاركة اربعة منتخبات.وستكون زميلات فاطمة البوري اليوم على موعد مع المنتخب الارجنتيني، انطلاقا من الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت تونس.وتلاقي العناصر الوطنية غدا الجمعة المنتخب البرتغالي في التوقيت ذاته، في حين سيكون ختام المشاركة بعد غد الاحد ضد المنتخب الاسباني انطلاقا من الساعة الواحدة والربع زوالا.وتندرج المشاركة في هذه الدورة الدولية في اطار استعدادات المنتخب التونسي للمشاركة في كأس أمم افريقيا التي ستقام بتونس من 2 الى 12 ديسمبر القادم.جدير بالتذكير ان السباعي التونسي سيخوض الدور الاول من منافسات البطولة القارية التي ستقام في نسختها السابعة والعشرين، ضمن المجموعة الثالثة، الى جانب منتخبات الكاميرون وزامبيا واوغندا.