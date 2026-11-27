أصدر البريد التونسي، اليوم الجمعة، طابعا بريديا بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان، وذلك تخليدا لهذه المناسبة وإبرازا لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.ويأتي إصدار هذا الطابع، وفق بلاغ البريد التونسي، في إطار المساهمة في تعزيز إشعاع تونس على الصعيد الدولي والتعريف بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربطها بمختلف دول العالم وما تشهده من تطور في شتى المجالات.ويتواصل بيع الطابع البريدي والمنتوجات المرتبطة به بداية من اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026، بجميع مكاتب البريد في مختلف أنحاء الجمهورية.