تحصّل مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية «إيزو 9001:2015»، تقديرا لالتزامه بمعايير الجودة والحوكمة التنظيمية والتحسين المستمر لأدائه وعملياته بما يخدم البحث العلمي والابتكاروأفاد المركز، في بلاغ نشره بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا التتويج يعد ثمرة عمل جماعي والتزام متواصل بتكريس ثقافة الجودة داخل المؤسسة ، مشيرا الى أن حصوله على هذه الشهادة يعكس حرص مختلف مكوناته على تعزيز جودة أنشطته والارتقاء بأداء مختلف عملياتهواعتبر المركز، أن الحصول على شهادة "إيزو 9001:2015" يمثل محطة جديدة في مسيرته نحو مزيد تطوير منظومة الجودة وتعزيز التميز في مجالي البحث العلمي والتجديدوفي سياق متصل، ثمن المركز الجهود المبذولة من الأساتذة الباحثين والمهندسين والتقنيين والأعوان الإداريين وأعوان الدعم والشركاء لانجاح هذا المسار