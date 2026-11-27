احتضنت جامعة قابس يومي 25 و26 نوفمبر الجاري ملتقى علميا حول "حسن النية في القانون"، وذلك بمبادرة من المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، قسم القانون الخاص.وجمع هذا الملتقى نخبة من الأساتذة الجامعيين ،والباحثين،وطلبة الدكتوراه، إلى جانب مختصين في المجال القانوني من عدة مؤسسات جامعية تونسية، للتباحث وتبادل الآراء حول مبدأ حسن النية ،وأبعاده المختلفة في المنظومة القانونيةوتم خلال أشغال الملتقى،تناول جملة من المحاور العلمية حول" حسن النية في النظام الدولي"،و"حسن النية والجزاءات المدنية والتنظيم العمومي"،و"حسن النية من منظور الباحثين الشبان: الولاء التعاقدي والمحاكمة العادلة"كما مثّل هذا اللقاء مناسبة علمية لتبادل المعارف والخبرات، وتعزيز الحوار الأكاديمي بين الباحثين، وإثراء النقاش حول القضايا القانونية الراهنة، بما يدعم تطوير البحث العلمي، والارتقاء بالتكوين الجامعي في المجال القانونيوأكدت جامعة قابس على أهمية هذه المبادرة العلمية التي تعكس انخراط المعهد العالي للدراسات القانونية بالجهة في تنشيط الحياة العلمية والجامعية