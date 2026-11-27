في إطار متابعة التصرف المالي والإداري بالمؤسسات الصحية بالجهة، والحرص على ضمان حسن توظيف الموارد المتاحة وتحسين نجاعة التصرف في الاعتمادات المرصودة ،أشرفت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت على الاجتماع الدوري لمديري المؤسسات الصحية بالجهةوخُصّص الاجتماع لمتابعة مدى تقدم تنفيذ ميزانية التصرف بعنوان سنة 2026، والوقوف على نسب التصرف في الاعتمادات ،ومدى التقدم في إنجاز النفقات المبرمجة، مع تقييم الصعوبات والإشكاليات التي قد تعترض نسق التنفيذكما تم التطرق خلال الجلسة، الى مدى تقدم اعتماد المعرف الوطني الصحي،وتحيين المعطيات في المنظومة المعلوماتية للتصرف في الموارد البشريةوتندرج هذه اللقاءات الدورية في إطار تكريس ثقافة المتابعة والتقييم ، وتعزيز حوكمة المؤسسات الصحية والارتقاء بأدائها ،بما يستجيب لتطلعات المواطنين