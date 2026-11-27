استكملت وزارة الصحّة، وفق بلاغ نشرته يوم الخميس، القسط الأخير من مشروع تهيئة قسم أمراض الأعصاب بالمعهد الوطني المنجي بن حميدة للأمراض العصبية، بكلفة جملية بلغت 6.8 مليون دينار.وقد أعلن وزير الصحّة الدّكتور مصطفى الفرجاني، عن اعتماد المعهد مركزًا متقدّمًا لعلاج السكتة الدماغية من قِبل المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، وعن حصوله على الجائزة الماسية (Diamond Award) تقديرًا لجودة الرعاية التي يقدّمها فريقه للمرضى.ويتكوّن القسم من جناحين لإقامة المرضى، أحدهما للنساء والآخر للرجال، ومستشفى نهاري، ووحدة متطوّرة ومتخصّصة للفريق الطبي لعلاج أسرع و أدقّ للمصابين بالسكتة الدماغية ومتابعتهم منذ الساعات الأولى