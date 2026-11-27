دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزّ الدين بن الشيخ، إلى التسريع في تنفيذ مشروع تطوير منظومة إنتاج وتثمين الزراعات العلفية، والشروع في تجسيده في أقرب الآجال، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي والحد من التبعية للأسواق الخارجية في مجال توريد المواد الأولية العلفية.وأكد الوزير، لدى إشرافه يوم الخميس، على الاجتماع الافتتاحي للجنة قيادة دراسة المشروع، الذي نظّمه الديوان الوطني للأعلاف في إطار مخطط التنمية 2026-2030، أهمية إرساء منظومة علفية متكاملة ومستدامة، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم قطاع تربية الماشية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة.وخصص الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن مختلف الهياكل والإدارات المعنية ووزارتي الفلاحة والدفاع الوطني والتجارة، إلى جانب مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي وممثلي المهنة والقطاع الخاص، لتقديم مكونات المشروع والتوجهات المقترحة لتطوير المنظومة العلفية، فضلا عن تشخيص أبرز الصعوبات التي يواجهها القطاع.وتتمثل أبرز هذه الإشكاليات، وفق ما تم عرضه خلال الاجتماع، في محدودية الإنتاج المحلي وتذبذبه بفعل التغيرات المناخية، وتدهور المراعي، وارتفاع كلفة الأعلاف، وتزايد الاعتماد على المواد الأولية المستوردة، إلى جانب ضعف تثمين المخلفات الزراعية والمنتجات الثانوية للصناعات الغذائية.كما تناولت الجلسة إمكانيات تكثيف الزراعات العلفية بالاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية، وخاصة المياه المستعملة المعالجة، باعتبارها موردا استراتيجيا يمكن توظيفه لتوسيع المساحات السقوية المخصصة لإنتاج الأعلاف والتخفيف من الضغط على الموارد المائية التقليدية، مع التأكيد على ضرورة تجاوز الصعوبات الفنية واللوجستية والإدارية وضمان شروط السلامة والمراقبة.وقدم الديوان الوطني للأعلاف، بالمناسبة، مشروعه التنموي الرامي إلى إرساء منظومة علفية متكاملة، ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع المساحات المخصصة للزراعات العلفية، وإحداث قطب فلاحي صناعي يعتمد على الطاقات المتجددة لتحويل الأعلاف والمخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، فضلا عن إرساء شبكة متكاملة للخزن والتوزيع والتصرف الرقمي في المخزونات.ويهدف المشروع إلى بلوغ طاقة إنتاجية تناهز 100 ألف طن سنويا من المنتجات العلفية، وإرساء طاقة خزن استراتيجية في حدود 60 ألف طن، بما من شأنه تعزيز العرض الوطني وتحسين انتظام التزود والمساهمة في تعديل السوق والحد من تقلبات الأسعار.كما تم استعراض مقترحات تتعلق بتنويع الزراعات العلفية وانتقاء أصناف محلية متأقلمة مع الظروف المناخية، وتشجيع الزراعات المختلطة، وتثمين المخلفات الزراعية والمنتجات الثانوية للصناعات الغذائية، إلى جانب تطوير تقنيات حفظ الأعلاف وتصنيعها وتعزيز دور البحث العلمي والإرشاد الفلاحي في تحسين جودة الإنتاج ومردوديته.وشدد وزير الفلاحة، في هذا السياق، على ضرورة اعتماد مقاربة عملية ومتكاملة تقوم على تثمين الإمكانيات والموارد المحلية وتطوير الإنتاج الوطني، مع التوسع في المساحات المخصصة للزراعات العلفية وحسن توظيف الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، وخاصة المياه المستعملة المعالجة، مع مراعاة الخصائص المناخية والبيئية لكل منطقة وضمان سلامة استعمالها.كما دعا إلى إحكام التنسيق والتكامل بين مختلف الهياكل المتدخلة، وتعزيز الترابط بين البحث العلمي والإرشاد الفلاحي والإنتاج، وتوفير الإحاطة الفنية اللازمة للفلاحين، فضلا عن تشجيع الاستثمار والشراكات والتعاونيات بما يدعم المبادرة الخاصة ويساهم في استدامة الإنتاج وانتظام التزود بالمواد الأولية العلفية.وأكد الوزير، من جهة أخرى، أهمية إيلاء الجوانب المتعلقة بالتخزين والتصنيع والتحكم في كلفة الإنتاج وضمان جودة المنتجات العلفية وقدرتها التنافسية العناية اللازمة، مع ضبط برنامج عمل واضح يتضمن مراحل تنفيذية محددة ومؤشرات دقيقة للمتابعة والتقييم.وشدد في ختام الاجتماع على ضرورة الانطلاق في تنفيذ المشروع في أقرب الآجال وبالسرعة القصوى، من خلال تعبئة الإمكانات والموارد المتاحة وتوحيد جهود جميع المتدخلين وتعزيز التعاون والتنسيق بينهم، بما يضمن الانتقال من مرحلة الدراسة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي وتحقيق الأهداف المرسومة في إطار مخطط التنمية 2026-2030.