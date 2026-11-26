نظمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان، صباح اليوم الخميس، بمقر الحماية المدنية بالزريبة، عملية بيضاء تطبيقية مشتركة، لاختبار مدى جاهزية مختلف أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها تحسبا لنزول الأمطار، واكبها والي الجهة كريم البرنجي رفقة المعتمد الأول غازي مسعود و المدير الجهوي للحماية المدنية.وتندرج هذه العملية، وفق بلاغ لولاية زغوان، في إطار تفعيل دور مركز القيادة المتنقل وتقييم نجاعة منظومة التدخل والإنقاذ والتنسيق بينها، تحسبا لأي طارئ وتنفيذا لمقتضيات المخطط الجهوي المنبثق عن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته وحسن التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية إلى جانب تقييم منظومة التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين، والوقوف على النقائص المحتملة والعمل على تلافيها.وقدم المدير الجهوي للحماية المدنية سيناريو افتراضيا يتضمن عددا من الوضعيات المحتملة جراء نزول كميات هامة من الأمطار، من بينها فقدان أشخاص، وتسرب مياه السيلان إلى المنازل، وما يستوجبه ذلك من تدخلات عاجلة للإنقاذ والإجلاء، مع استعراض آليات تنفيذ المخطط الجهوي لتنظيم عمليات النجدة وتعبئة الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة.وشملت محاور التمرين كذلك النظر في سبل تجميع آليات التدخل وتحيين المعطيات وتأمين وسائل الاتصال، وضبط الأولويات في عمليات الإنقاذ والإجلاء، وتحديد فضاءات آمنة مسبقا للإيواء، مع توفير الظروف الملائمة لإقامة المواطنين الذين قد تستوجب الوضعيات إجلاءهم، فضلا عن حماية الممتلكات العامة والخاصة والحد من الأضرار المحتملة.