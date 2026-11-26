تشارك خمس مؤسسات تونسية ناشطة في قطاع مواد البناء والتجهيزات الصحية في الدورة العشرين من المعرض الدولي للبناء (SIB 2026)، التي تحتضنها مدينة الجديدة المغربية من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري، بمبادرة من مركز النهوض بالصادرات، عبر تمثيليته التجارية بالدار البيضاء، وذلك بهدف الترويج للمنتجات والخبرات التونسية وتعزيز فرص النفاذ إلى السوق المغربية.وتأتي هذه المشاركة، وفق بلاغ لمركز النهوض بالصادرات، اليوم الخميس، في ظل الحركية الاستثمارية التي يشهدها المغرب في مجالات البنية التحتية والإسكان والتجهيزات العمومية، فضلا عن المشاريع المرتبطة بالاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وهو ما يوفر فرصا جديدة أمام المؤسسات التونسية لتوسيع صادراتها وتطوير شراكات اقتصادية مع الفاعلين المغاربة.ويضم الجناح التونسي، المقام على مساحة 54 مترا مربعاً، خمس شركات هي IPA وIDEAL SANITAIRE وCARTHAGO CERAMIC وSPCM وAC SOLID SURFACE، المختصة في إنتاج وتسويق مواد البناء والتجهيزات الصحية.وشهد الجناح التونسي منذ اليوم الأول للمعرض سلسلة من الزيارات واللقاءات الرسمية والمهنية الرامية إلى دعم المؤسسات المشاركة وتسهيل دخول منتجاتها إلى السوق المغربية.وفي هذا السياق، زارت القائمة بالأعمال بسفارة تونس بالمغرب، رجاء اليوسفي، الجناح التونسي، حيث التقت ممثلي الشركات المشاركة واطلعت على أبرز الصعوبات التي تواجه المؤسسات التونسية في مجال التصدير، إلى جانب بحث سبل تيسير نفاذ المنتجات التونسية إلى السوق المغربية.وأكدت اليوسفي التزام السفارة والتمثيلية التجارية التونسية التابعة لمركز النهوض بالصادرات بالدار البيضاء بمواصلة مرافقة المؤسسات الوطنية ودعم تحركاتها التجارية.كما شملت اللقاءات مسؤولي نادي القادة المغربي، الذي يضم أكثر من 8 آلاف رجل أعمال، بهدف استكشاف فرص التعاون وتطوير العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية التونسية ونظيراتها المغربية.وفي إطار الترويج للتظاهرات الاقتصادية التونسية، أتاحت زيارة رئيس غرفة التجارة والصناعة بصفاقس ومديرها العام فرصة التعريف بالدورة المقبلة من معرض MEDIBAT 2027، المقرر تنظيمها بمدينة صفاقس من 21 إلى 24 أفريل 2027، والعمل على استقطاب المستوردين والمهنيين المغاربة للمشاركة فيه.واستقبل الجناح كذلك عددا من أعضاء الحكومة المغربية ومسؤولين عن قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، والاستفادة من مجالات التكامل الاقتصادي، فضلا عن فرص مساهمة المؤسسات التونسية في المشاريع المرتبطة بتنظيم مونديال 2030.وتأتي هذه التحركات في سياق تطور المبادلات التجارية بين تونس والمغرب، إذ سجلت الصادرات التونسية نحو السوق المغربية خلال سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 25.04 بالمائة، لتبلغ 973.08 مليون دينار، مقابل 778.20 مليون دينار سنة 2024.كما ارتفعت الواردات التونسية من المغرب بنسبة 8.27 بالمائة، لتصل إلى 552.53 مليون دينار، مقارنة بـ510.34 ملايين دينار خلال السنة السابقة. غير أن بيانات الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 أظهرت تباطؤا في نسق الصادرات التونسية نحو المغرب، مقابل ارتفاع الواردات القادمة منه.وكان المغرب قد احتل سنة 2025 المرتبة الثالثة ضمن أبرز الحرفاء التجاريين لتونس في العالم العربي وإفريقيا، والمرتبة الخامسة ضمن مزودي تونس في العالم العربي، والثالثة على المستوى الإفريقي.وتشهد الدورة الحالية من المعرض، المنعقدة بالمنتزه المعرضي محمد السادس بمدينة الجديدة، مشاركة نحو 550 عارضا وأكثر من ألف علامة تجارية تمثل 40 دولة، على مساحة إجمالية تناهز 35 ألف متر مربع، وسط توقعات باستقبال أكثر من 200 ألف زائر، ما يجعل التظاهرة فضاء مهما للتواصل بين المهنيين والمستثمرين في قطاع البناء والتشييد.وتكتسب المشاركة التونسية أهمية خاصة بالنظر إلى حجم المشاريع الاستثمارية التي يعتزم المغرب تنفيذها خلال السنوات المقبلة. وتشير تقديرات وزارة التجهيز والماء المغربية إلى أن الاستثمارات المبرمجة لسنة 2026 تبلغ نحو 7.29 مليارات دولار، بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة بسنة 2025.وتتوزع هذه الاستثمارات بين التجهيزات العمومية بقيمة 2.88 مليار دولار، والبنية التحتية للطرقات والطرق السيارة بنحو 2.18 مليار دولار، وقطاع المياه والأرصاد الجوية بقيمة 1.80 مليار دولار، إضافة إلى 400 مليون دولار مخصصة للبنية التحتية للموانئ. كما تشمل البرامج الحكومية مشاريع لتحسين ظروف السكن، والحد من انتشار الأحياء العشوائية، وتعزيز السكن الاجتماعي وتطوير المجال الحضري.ومن المنتظر أيضاً أن تدعم المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 الطلب على مواد البناء والتجهيزات والحلول التقنية، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية بلوغ قيمة الاستثمارات المرتبطة بهذا الحدث نحو 5.19 مليارات دولار، تشمل بناء وتأهيل الملاعب ومراكز التدريب، وتطوير شبكات النقل والمنشآت الفندقية والصحية والاتصالات الرقمية.وتعكس المشاركة التونسية في معرض SIB 2026 توجه المؤسسات الوطنية نحو استثمار الفرص التي يوفرها السوق المغربي، خاصة في ظل المشاريع الكبرى والاستثمارات المرتقبة في قطاعات البناء والأشغال العامة.ويبقى التحدي الأساسي أمام الشركات التونسية تحويل اللقاءات المهنية والاتصالات التجارية التي يوفرها المعرض إلى عقود تصدير فعلية وشراكات مستدامة، بما يساهم في تعزيز حضور المنتجات التونسية بالسوق المغربية ورفع قدرتها على المنافسة في قطاع البناء والتجهيزات.