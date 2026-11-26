خُصّص اجتماع عمل انعقد اليوم الخميس للنظر في سبل تطوير التظاهرات والمهرجانات الثقافية الدولية والوطنية والجهوية، وتحسين آليات تسييرها وحوكمتها، من خلال إحكام التخطيط المسبق وضبط المسؤوليات الإدارية والمالية وتثمين الكفاءات المتوفرة بالمؤسسات الثقافية.وتناول الاجتماع، الذي أشرفت عليه وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي بحضور عدد من مديري المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة والمندوبين الجهويين للشؤون الثقافية، جملة من المسائل المتعلقة بتنظيم هذه التظاهرات، وفي مقدمتها ضرورة الانطلاق المبكر في الإعداد لمختلف دوراتها، وتحديد مهام هيئات التنظيم بما يضمن مزيدا من النجاعة والانضباط في التصرف الإداري والماليوأكدت الوزيرة في هذا السياق أهمية إعداد مقرر تنظيمي خاص بكل دورة، يضبط تركيبة هيئة التنظيم ومهام أعضائها والميزانية التقديرية، باعتباره إطارا مرجعيا يؤطر مختلف مراحل العمل، من التخطيط والإعداد إلى تنفيذ البرنامج واستكمال الملفات الختامية، مع إسناد رئاسة اللجنة إلى المندوب الجهوي للشؤون الثقافية.كما تم التأكيد على أهمية فتح باب الترشحات قبل فترة كافية، بما يتيح حسن الاستعداد وتوزيع المسؤوليات وتوفير الظروف الملائمة لإنجاز البرامج في الآجال المحددة.واستعرض المشاركون تجارب عدد من المندوبيات الجهوية والتظاهرات الثقافية، من بينها مهرجان الجاز بطبرقة ومهرجان الراب بالقصرين ومهرجان الفنون الشعبية بأوذنة، للوقوف على الممارسات التنظيمية والفنية والاستفادة من الخبرات المتراكمة في هذا المجال.وشدد النقاش على ضرورة تحويل التجارب الميدانية إلى نتائج ملموسة على المستويين الفني والتنظيمي، من خلال احترام مراحل الإعداد والتنفيذ والآجال المحددة، والعمل على تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة، إلى جانب تحقيق التوازن بين تثمين الكفاءات المحلية والإمكانات المؤسساتية والاستعانة بالخبرات والخدمات الخارجية عند الحاجة.