نظّم المرصد الوطني لسلامة المرور، اليوم الخميس، ندوة علمية حول "السلامة المرورية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر" تهدف الى إرساء مقاربة تجمع بين علم الإجتماع وعلم النفس للتعمّق في تشخيص حوادث المرور.وتمّ التأكيد خلال الندوة التي حضرها بالخصوص ثلة من أساتذة علم الإجتماع، أنّ المرصد يعمل على الاهتمام بالجانب النفسي والاجتماعي والسلوكي لمستعملي الطريق بمختلف أصنافهم، قصد فهمها وايجاد حلّ لها، بعد أن كان قد حدد في دراسة سابقة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتي تهدّد السلامة المرورية.وفي هذا الجانب، قال المدير العام للمرصد الوطني لسلامة المرور والمنسق العام للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية صابر الخفيفي، إنّ التخلي عن الجانب النفسي والمقاربة الاجتماعية لمستعملي الطريق يعدّ خللا كبيرا في التعامل مع الفضاء المروري، وهو ما دفع المرصد للتوجه مباشرة إلى الاساتذة الجامعيين المختصين في هذا المجال لفهم السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.كما شدد على أنّ حوادث المرور والاجراءات الوقائية هي مسؤولية مشتركة تهمّ جميع المتداخلين في الفضاء المروري، ملاحظا أن هذه المسألة تمّ التركيز عليها دون إيلاء الجانب النفسي والإجتماعي الأهمية اللازمة لفهم السلوكيات المحفوفة بالمخاطرفي صفوف مستعملي الطريق.بدوره، اعتبر رئيس مكتب التنسيق للاتصال بالمرصد الوطني السلامة المرور شمس الدين عدواني، أنّ المرصد نجح في تحديد هذه السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدّد السلامة المرورية، لكنه لم يتوصّل إلى الأسباب النفسية والاجتماعية الكامنة وراء تصرّف السائق بطريقة تتسم بنوع من الحدّة والغضب وعدم الإتزان في الطريق، بما تطلب محاولة الوقوف على هذه الاسباب وضبطها ضمن دراسة باشراف مختصين من أساتذة جامعيين وباحثين في مجال علم النفس وعلم الاجتماع.وأوضح أنّه تمّ الإعداد لهذه الدراسة منذ أشهر بإصدار استمارة بيانية تتضمن جملة من الاسئلة التي تهتم بالجانب النفسي والاجتماعي والسلوكي لمستعمل الطريق بمختلف أصنافه، معربا عن أمله في أن تساهم مخرجاتها في سنّ تشريعات جديدة تخص السلوكيات وتدقيق الرسائل الاتصالية الموجهة لمختلف مستعملي الطريق قصد تحسين مؤشرات السلامة المرورية بصفة عامة.من ناحيته، قدم مدير إدارة المعطيات والدراسات بالمرصد الوطني السلامة المرور محمد أمين سقير، أبرز ما جاء في هذه الدراسة التي قال إن المرصد كان قد نشرها سابقا، فبين في هذا الصدد أنها مقسمّة إلى عدد من المحاور وتم التطرق فيها إلى مختلف السلوكيات التي يقوم بها مستعملو الطريق ودوافعهم، مضيفا أنّ سلوك ثلث مستعملي الطريق خاصة منهم الشباب يتسم بالخطورة والمجازفة.كما بين أنّ الدراسة أثبتت أنّ 11 بالمائة من المستجوبين واعون بتصرفاتهم المحفوفة بالمخاطر، وواصلوا القيام بها رغم تعرّضهم لحوادث، فضلا عن أنّ نسبة منهم أقرّت بأنّ تصرّفهم أثناء القيادة يكون حسب تواجد وسائل الرقابة المرورية من عدمها.وأكد أن أهمّ التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ارتكزت على ضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مراقبة المخالفات المرورية، وضرورة تقويم السلوك في صفوف الأطفال وتربيتهم منذ النشأة الأولى على الالتزام بمبادئ السلامة المرورية.وفي مداخلته حول السلوك المروري بين الوعي بالقانون والممارسة الاجتماعية، قال أستاذ علم الاجتماع سفيان جاب الله إنّ البحث في نتائج الدراسة التي أنجزها المرصد في الغرض وتحليلها عبر المقاربة السيولوجية أثبت وجود فرق بين المعيار القانوني والمعيار الاجتماعي، حيث يمكن وضع عدة قوانين وضوابط سلوكية لكن المجتمع يستنبط وينتج معاييره الخاصة به حسب واقعه، بمعنى أن يوجد قانون للطرقات يدرس من الكتب وقانون خاص للطرقات لدى مستعملي الطريق.وأشار إلى وجود فرق بين الضابط القانوني وبين استبطانه اجتماعيا، على غرار سلوك السائق المتهور وعدم احترام الاشارة المرورية في حال غياب كاميرا مراقبة، مقابل سلوكه المنضبط واحترام الاشارة المرورية عند وجود كاميرا مراقبة على الطريق.كما شدد على أن التنشئة الاجتماعية الصحيحة هي التي تنتج افرادا يحترمون الآخر ويحترمون حقوقهم وواجباتهم، معتبرا انّ احترام الحياة المشتركة يمكن أن تقاس بمجرد ارتكاب مخالفة مرورية وان كانت غير متسببة في حادث مروع، باعتبار انّ السلوك المجتمعي رهين تصرّف الفرد.أما الأستاذ المحاضر بالمعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس جلال التليلي، فقد أبرز في مداخلته المتعلقة بالهشاشة والمخاطر المرورية، أهمية التربية المرورية لدى الناشئة قصد مواجهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى مستعملي الطريق، معتبرا ان هذه السلوكيات المتهورة هي نتيجة لعدم احترام الآخر والتطبّع مع التصرفات الخاطئة السائدة في الطرقات.