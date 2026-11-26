أكد المدير العام للمرصد الوطني للرياضة نزار السويسي أن المؤتمر الدولي الحادي عشر في علوم الرياضة يبحث سبل تقريب نتائج البحوث العلمية في مجال الرياضة إلى أرض الواقع والممارسة الميدانية فضلا عن تقليص الفجوة بين نتائج الدراسات وواقع الرياضة من خلال اعتماد نظرة مغايرة تتجاوز الانطباعي وتنبني على العلمي.وأضاف السويسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، بمناسبة انطلاق أشغال المؤتمر الذي يقام بضاحية قمرت ويتواصل على مدى ثلاثة أيام، أن هامش استغلال البحوث العلمية كرافعة لتطوير واقع الرياضة التونسية لم يبلغ الدرجة المنشودة.وأشار إلى أن عديد الدراسات في مجالات الرياضة والصحة والتدريس والإعداد الذهني والحوكمة وغيرها بقيت حبيسة الرفوف ولم يتم استغلالها على الوجه الاكمل رغم أهميتها وقدرتها على إحداث انعكاسات ايجابية، وفق تعبيره.وتابع قائلا "تتوفر تونس على خيرة الباحثين في علوم الرياضة على المستويين الإقليمي والدولي وهي تحتل المركز الثاني في القارة الافريقية في هذا المجال"، مشيرا في هذا السياق إلى أن المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية البدنية بصفاقس يعدّ من ضمن المؤسسات البحثية الخمسين الاوائل في العالم في هذا المجال.وبين السويسي، رئيس المؤتمر الذي يقام تحت شعار "علوم وابتكار وتميز"، أن المرصد الوطني للرياضة يمتلك رصيدا من الدراسات المفيدة التي تهدف الى إرساء نظرة جديدة للرياضة تواكب نسق المتغيرات على المستوى الدولي، مبرزا أن تيسير النفاذ إلى ممارسة الأنشطة الرياضية لدى مختلف الفئات الاجتماعية ينعكس ايجابا على مؤشرات تطورها لاحقا لدى رياضيي المستوى العالي.ولفت إلى أن المؤتمر الذي يقام بمشاركة حوالي 430 مشاركا من داخل تونس وخارجها من بينهم أساتذة جامعيون وباحثون وخبراء ومختصون في المجال الرياضي يعدّ فرصة للاستفادة من محاوره للباحثين وطلبة المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية، فضلا عن الفنيين المدربين والمعدين البدنيين والذهنيين والمسيرين في الجامعات الرياضية.وانطلقت أشغال المؤتمر بالمحور الافتتاحي تحت عنوان "المرأة والرياضة في تونس: الواقع والمسارات وطموحات الغد"، من خلال عرض نتائج الدراسة التي أنجزها المرصد الوطني للرياضة حول ممارسة المرأة للرياضة في تونس إلى جانب تقديم شهادات لمسيرات بالجامعات الرياضية ورياضيات من المستوى العالي وبطلات تونسيات سابقات ومختصين بهدف تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والتحديات واستشراف مستقبل الرياضة النسائية في تونس.كما شكلت محاور الرياضة والصحة والوقاية والابتكارات البيداغوجية في التربية البدنية والرضية أبرز محاور اليوم الافتتاحي.وتتواصل أشغال المؤتمر غدا الجمعة بمحاور تعنى بمسائل البيولوجيا الزمنية والنوم والإيقاعات البيولوجية وتوقيت التدريب والمرافقة العلاجية والشيخوخة والوقاية من السقوط والتغذية والمكملات الغذائية والارث الرياضي والذكاء الاصطناعي والطوارئ في الوسط الرياضي.كما ستخصص جلسات لمحور التدريب والأداء واكتشاف المواهب تتناول الإعداد البدني والذهني والتعب والاسترجاع ومراقبة حمل التدريب إلى جانب الكشف عن المواهب الرياضية والبيوميكانيك وتقييم الحركة والوقاية من الإصابات.وستتطرق المحاور الأخرى إلى التربية والتكنولوجيا عبر استعراض مناهج التجديد في تدريس التربية البدنية وتنمية القدرات الحركية لدى الطفل في العصر الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في متابعة الرياضيين مع مناقشة أخلاقيات استخدامها وحماية بيانات الشبان.كما تحضر قضايا الاقتصاد والحوكمة والبحث العلمي من خلال مناقشة تمويل الرياضة وتنويع مواردها وضمان الاستدامة الاقتصادية للهياكل والتشغيل وبعث المشاريع لفائدة خريجي علوم الرياضة إلى جانب القانون والتخطيط الاستراتيجي وتمويل البحوث والنشر العلمي وأخلاقياته.ويختتم المؤتمر يوم السبت بجلسة المتأهلين إلى المرحلة النهائية لجائزة الباحث الشاب في علوم الرياضة لسنة 2026 ثم عرض التوصيات وتسليم الجوائز.ويشارك في المؤتمر خبراء وباحثون من تونس والجزائر وليبيا والمغرب وفلسطين وقطر والسعودية والامارات وتركيا وفرنسا ورومانيا والدنمارك والمملكة المتحدة.