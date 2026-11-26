أُسندت، صباح اليوم، جوائز أفضل نماذج المشاريع المشاركة في مسابقة الابتكار للسلامة المرورية، التي احتضنها المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة، ونظّمها المرصد الوطني لسلامة المرور بإشراف وزارة الداخلية، وبالتعاون مع المعهد والشركة التونسية للكهرباء والغاز ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة التونسية لشركات التأمين، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وجرى حفل التتويج بإشراف المدير العام للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور (المرصد الوطني لسلامة المرور)، صابر الخفيفي، ومدير المعهد العالي لفنون الملتميديا، إسكندر بلحاج، إلى جانب ممثلي الهياكل والمؤسسات المساهمة في تنظيم المسابقة.وتم خلال اللقاء توزيع ثلاث جوائز على أفضل النماذج المبتكرة، التي أنجزتها خمس طالبات، في إطار جهود ترسيخ ثقافة الوقاية من حوادث الطرقات، وتشجيع الإبداع الشبابي وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة السلامة المرورية.وتحصلت الطالبتان مسرّة المنجلي وتسنيم مثلوثي على الجائزة الأولى عن مشروع نظام مدمج لرصد المخالفات، فيما آلت الجائزة الثانية إلى الطالبتين أسماء شمام ونادين جبلون عن مشروع العوامة الذكية لإدارة المخاطر البحرية. أما الجائزة الثالثة، فقد فازت بها الطالبة آمنة ملك عن مشروع المراقبة البصرية الذكية للطرقات.وأكد الخبير ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، زبير الجميعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، حرص البرنامج على دعم مثل هذه المبادرات والمسابقات الرامية إلى تحفيز الطلبة والباحثين الشباب على ابتكار حلول رقمية وتوعوية إبداعية تسهم في الحد من حوادث المرور.وأضاف أن دعم البرنامج يشمل توفير الإمكانيات اللازمة لتجسيد الأفكار على أرض الواقع وتحويلها إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ، بما من شأنه الإسهام في حماية الأرواح وتعزيز السلامة المرورية ودعم الاستراتيجية الوطنية للمرصد في مجال الابتكار التكنولوجي.من جهته، أفاد رئيس الإدارة الفرعية للدراسات بالمرصد، سهيل قزاح، بأن النماذج المتوجة تمثل ثمرة عمل متواصل امتد قرابة سنة، وتوزع على عدة مراحل، انتهت باختيار سبعة مشاريع وظفت التكنولوجيات الحديثة لتطوير حلول ذكية ومبتكرة في مجال السلامة المرورية.وأوضح أن هذه المشاريع خضعت للمتابعة والتأطير الأكاديمي والمهني من قبل خبراء مختصين في السلامة المرورية، كما تم اختبارها ميدانيا قبل اختيار أفضل النماذج وتتويجها خلال هذا اللقاء.وأضاف أن العمل سيتواصل على هذه المشاريع بداية من السنة الجامعية القادمة، من خلال وضعها على ذمة طلبة آخرين لمزيد تطويرها والعمل على ضمان تجسيدها على أرض الواقع.وتندرج هذه المسابقة ومخرجاتها ضمن التوجهات الاستراتيجية للمرصد الوطني لسلامة المرور، الذي يراهن على الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للحد من حوادث الطرقات، وذلك من خلال العمل على تنقيح مجلة الطرقات وتحيينها بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية، ولا سيما عبر إرساء مقاربة "النظام الآمن" وتقنين استخدام التكنولوجيات الحديثة والأنظمة الذكية في رصد المخالفات والجرائم المرورية.وفي هذا السياق، تم خلال اللقاء الإعلان عن استكمال مشروع تنقيح مجلة الطرقات، على أن يتم عرضه قريبا على مجلس نواب الشعب، وفق ما ورد في الكلمة الافتتاحية.وعلى المستوى الأكاديمي، يولي المرصد أهمية خاصة لتطوير التكوين والبحث العلمي في مجال السلامة المرورية، حيث يعتزم إطلاق ماجستير في الاختصاص بداية من سنة 2027 بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، وذلك بعد إحداث هذا التكوين بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس والمعهد العالي للنقل واللوجستية بسوسة منذ سنة 2024.كما يعمل المرصد على تطوير ماجستير مهني مندمج أو قائم على الشراكة، بالتعاون مع المؤسسات الجامعية والشركاء المهنيين، من وزارات وهياكل معنية بالتجهيز والتكوين والتشغيل، إلى جانب الولايات والبلديات، بهدف الاستجابة لحاجيات هذه المؤسسات في مجال السلامة المرورية.وفي الإطار ذاته، تتواصل الاستعدادات، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحداث مركز بحث في السلامة المرورية، يكون فضاء جامعا للباحثين والخبراء، ويعنى بتوظيف التكنولوجيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، في تطوير حلول للوقاية من حوادث الطرقات وتعزيز السلامة المرورية.ومن المنتظر أن يوفر هذا المركز سندا علميا وتقنيا لصانعي القرار، بما يساعد على تحديث التشريعات ومجلة الطرقات، وتعزيز الصلة بين البحث الأكاديمي وحاجيات المؤسسات الوطنية وقطاع التأمين، والمساهمة في الحد من الكلفة البشرية والاقتصادية لحوادث المرور، وفق ما جاء في الكلمة الافتتاحية لممثلي المرصد خلال اللقاء.