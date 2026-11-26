استكملت مسابقة كأس البصمة البيئية للسنة الدراسية 2026-2027 مسار دوراتها التكوينية بمختلف ولايات الجمهورية التونسية الأربع والعشرين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الثقافة البيئية داخل المؤسسات التربوية وتعزيز الوعي لدى التلاميذ بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية واعتماد الممارسات البيئية المستدامة.وشهد شهر نوفمبر تنظيم المحطات الختامية لهذه الدورات بكل من سيدي بوزيد يوم 19 نوفمبر، ومدنين يوم 20 نوفمبر، وقبلي يوم 24 نوفمبر، وقابس يوم 25 نوفمبر.وتناولت الدورات التكوينية، وفق بلاغ نشرته الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، اليوم الخميس، جملة من المحاور البيئية، من أبرزها ترشيد استهلاك المياه والطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية، والعناية بالحدائق المدرسية وتعزيز المساحات الخضراء، والفرز الانتقائي للنفايات من المصدر، إلى جانب تجميع الزيوت الغذائية المستعملة وتثمينها، وتثمين الفضلات العضوية وإنتاج السماد العضوي (Compost).وانتظمت هذه اللقاءات بفروع التكوين وتطوير الكفاءات التابعة لمندوبيات التربية، تحت إشراف مندوبي التربية بالولايات المعنية، وبمشاركة ممثلين عن وزارة البيئة والإدارات الجهوية للوكالة الوطنية لحماية المحيط، إلى جانب عدد من الجمعيات الناشطة في المجال البيئي.وكانت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات شريكا فاعلا في هذا المسار التكويني، من خلال تأطير منشطي نوادي البيئة وتزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لنشر ممارسات التصرف المستدام في النفايات، ومرافقة التلاميذ في تجسيد هذه الممارسات داخل المؤسسات التربوية.ويأتي استكمال هذا المسار التكويني على امتداد 24 ولاية "في إطار رؤية مشتركة ترمي إلى إرساء مدرسة أكثر استدامة، وتنشئة جيل من التلاميذ أكثر وعيا بالقضايا البيئية وقدرة على المبادرة والمساهمة في حماية المحيط".كما يسعى هذا البرنامج إلى جعل الممارسات البيئية الإيجابية جزءا من الحياة اليومية، بما يضمن امتداد أثرها من المؤسسة التربوية إلى الأسرة والمجتمع، ويعزز ثقافة المسؤولية البيئية لدى مختلف مكونات المجتمع.