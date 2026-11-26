نظّمت سفارة الجمهورية التونسية بهلسنكي، اليوم الخميس، بمقر السفارة، لقاءا ترويجيا لفائدة عدد من ممثلي الشركات والهياكل الاقتصادية الفنلندية، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعريف بالمقومات الاقتصادية والاستثمارية لتونس.ويندرج هذا النشاط، وفق بلاغ نشر على المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، في اطار السعي إلى التواصل المباشر مع ممثلي الشركات والهياكل الفنلندية وتبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف فرص جديدة لإقامة شراكات بين المؤسسات التونسية والفنلندية.ويهدف اللقاء إلى التعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها تونس وبالفرص التي تتيحها في مجالات الاستثمار والتجارة والشراكة الاقتصادية، فضلا عن التعريف بالمنتوجات التونسية.وتضمّن اللقاء تقديم عرض حول مناخ الاستثمار وفرصه في تونس، بالاضافة الى الموقع الاستراتيجي الذي تحظى به بلادنا كبوابة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، إلى جانب إبراز تنوّع نسيجها الصناعي.كما تمّ تنظيم حصّة تذوق للمنتوجات الفلاحية التونسية، لاسيما زيت الزيتون والتمور بهدف إبراز خصوصياتها الغذائية وجودتها.