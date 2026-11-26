دعت تونس، اليوم الخميس في باريس، إلى إجراء إصلاح عاجل للهيكلة المالية الدولية ومراجعة معايير تقييم استدامة الديون (اي قدرة المقترض، سواء كان دولة أو مؤسسة أو فرداً، على إدارة التزامات الديون وسدادها بانتظام دون التسبب في عدم استقرار مالي أو تخلف عن السداد)، بهدف تمكين البلدان النامية من الحفاظ على استثماراتها في القطاعات الاستراتيجية والحصول على تمويل يتناسب مع احتياجاتها.ودعا سفير تونس لدى فرنسا، ضياء خالد، الذي مثل تونس في الاجتماع 10 الرفيع المستوى للجنة التوجيهية لمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي عُقد تحت شعار «الاستجابة المشتركة لتحديات التنمية»، إلى إعادة النظر في معايير تقييم الديون مع الاخذ بعين الاعتبار الاستثمارات المنجزة في القطاعات الأساسية، ولا سيما التعليم والصحة وتكوين الشباب والتكيف مع تغير المناخ والانتقال الطاقي والبنى التحتية الأساسية.ووفقًا لمنشور صادر عن سفارة تونس في فرنسا على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عرض الدبلوماسي، أيضًا، المقاربة التونسية المتمثلة في الملاءمة بين الاستثمار في المستقبل مع إدارة رشيدة للالتزامات المالية للبلاد لدى المانحين الدوليين.كما نبه الى عواقب تراجع المساعدة الإنمائية العامة (APD) وتقليص هوامش الميزانية للبلدان النامية. وفي هذا السياق، دعا الشركاء الماليين الدوليين إلى عكس هذا الاتجاه، وإضفاء الطابع الدائم على التزاماتهم، وتكييف شروط تمويلهم مع الواقع والاحتياجات الخصوصية لهذه البلدان.وعلى الصعيد البيئي، شدد على ضرورة تيسير نفاذ البلدان الأكثر هشاشة، للتمويلات المناخية المستدامة. واقترح بشكل خاص تحويل الديون الخارجية إلى مشاريع مخصصة للعمل المناخي والتنمية المستدامة.كما شدد خالد على أهمية تعزيز الفرص المتاحة للشباب في مجالي التمويل والتكوين، من أجل تشجيع مساهمتهم في الابتكار وريادة الأعمال.كما أكد ضرورة توجيه التحويلات المالية من الجاليات الأفريقية التي تعيش خارج اوطانها بشكل أفضل نحو استثمارات منتجة، قادرة على تحفيز النمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدانهم الأصلية.