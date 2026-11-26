أدى كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب اليوم الخميس، زيارة ميدانية إلى ولاية القيروان للاطلاع على سير عدد من المشاريع المائية ومتابعة الاستعدادات الجهوية لتأمين التزود بالماء الصالح للشراب خلال صائفة 2027.وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة المشاريع المبرمجة لتدعيم الموارد المائية وتحسين منظومة التزود بمياه الشرب، ولا سيما المشاريع المتعلقة بحفر الآبار التعويضية وتجهيزها ومد شبكات التوزيع، إلى جانب متابعة مشاريع تهذيب الشبكات واعتماد الطاقات البديلة في عدد من المنشآت المائية.وتشمل الاستعدادات بالخصوص، إنجاز آبار تعويضية وتجهيزها بعدد من المناطق، من بينها بئر "المشنوقة 2" بمعتمدية السبيخة لفائدة منطقة هماد والبئر العميقة "القرين 7" المبرمجة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتعزيز موارد التزود بمياه الشرب إلى جانب متابعة عدد من المشاريع التي من المنتظر دخولها حيز الاستغلال قبل صائفة 2027.وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان مراد بن عمر، بأن الوزارة أقرت في إطار برنامج خصوصي للجهة سنة 2025 ، إنجاز نحو 20 بئرا تعويضية، من بينها 10 آبار بمعتمدية السبيخة وذلك بهدف دعم الموارد المائية والحد من الإشكاليات التي يمكن أن تطرح خلال فترة ذروة الاستهلاك الصيفي.ومن جهته، أوضح المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نور الدين بومعزة، في تصريح لــ"وات" أن بئر "القرين" الجديدة ستعوض بئرا قديمة تراجع مردودها من نحو 25 لترا إلى ما بين 6 و7 لترات في الثانيةوأشار إلى أن البئر الجديدة ينتظر أن توفر بين 40 و50 لترا في الثانية، على أن تنتهي أشغال الحفر موفى ديسمبر 2026، فيما تقدر كلفة الحفر بنحو 150 ألف دينار وتبلغ الكلفة الجملية، باعتبار التجهيزات والمضخة والقنوات حوالي 250 ألف دينار.وأضاف في سياق متصل، أن برنامج الشركة يتضمن حفر ثلاثة آبار وتجهيزها استعدادا لصائفة 2027 ، من بينها مشاريع "الهداية" و"دار الجمعية" وبوحجلة، إلى جانب مد نحو 7 آلاف متر من القنوات، بكلفة جملية تناهز 25ر3 مليون دينار، وذلك بهدف تدعيم منظومة التزود بالماء الصالح للشراب بالجهة وتحسين مردودية الشبكات.واطلع كاتب الدولة بالمناسبة على مشروع "مركب الطويلة" للتزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية حفوز الذي انتهت أشغاله في انتظار استكمال تركيب العدادات وإحالته إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مع العمل على دخوله حيز الاستغلال قبل صائفة 2027.وفي هذا الاطار أكدت مديرة الماء الصالح للشرب والتجهيز الريفي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عايدة جريدي في تصريح لــ"وات" أن هذا المشروع الممول من البنك الإفريقي للتنمية بكلفة تناهز 10 ملايين دينار يهدف إلى تزويد أكثر من 3500 عائلة بالماء الصالح للشرب بمناطق أولاد خليفة وأولاد خلف الله والعزاعزة بمعتمديتي منزل المهيري وحفوزويضم المشروع الذي يمتد على أكثر من 250 كيلومترا، خزانات ومحطة ضخ وآبارا عميقة توفر تدفقا يناهز 50 لترا في الثانية.كما شملت الزيارة مشاريع أخرى، من بينها تدعيم المنطقة السقوية الحاجب 2 بتجهيزات الطاقة الفولطوضوئية، في إطار التوجه نحو الطاقات البديلة وترشيد استهلاك الطاقة إلى جانب متابعة مشروع تهذيب منظومة الماء الصالح للشراب بقصر السويسين ومشروع المناسة- الدغيمة، فضلا عن مشروع تجديد شبكات التوزيع بمدينة القيروان، الذي بلغت نسبة إنجازه نحو 95 بالمائة، وذلك في إطار تحسين جاهزية المنظومة والحد من الانقطاعات خلال صائفة 2027.