درجات الحرارة: ارتفاع بـ0.7 درجة عن المعدل العادي



التساقطات المطرية: عجز إجمالي يناهز 53 بالمائة



رياح قوية بلغت سرعتها 90 كلم في الساعة



سجّل شهر أكتوبر 2026 ارتفاعاً في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات المناخية العادية في معظم مناطق البلاد، بالتوازي مع نقص كبير وشامل في التساقطات المطرية، فضلاً عن تسجيل فترات من الرياح القوية، خاصة بمناطق الشمال والشمال الشرقي، وفق النشرة المناخية الشهرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.بلغ المعدل الوطني لدرجات الحرارة خلال شهر أكتوبر 2026، اعتماداً على بيانات 26 محطة رئيسية،، مقابل معدل عادي قدره 21.8 درجة، أي بارتفاع بـ0.7 درجة مئوية.وشمل هذا الارتفاع درجات الحرارة القصوى والدنيا، حيث تجاوز المعدل الوطني للحرارة القصوى المعدل المرجعي بـ0.5 درجة، في حين سجلت درجات الحرارة الدنيا ارتفاعاً بنحو 0.9 درجة مقارنة بالمعدل العادي، وفق بيانات المعهد.وتراوحت المعدلات الشهرية لدرجات الحرارة بين 17.1 درجة مئوية بتالة و24.9 درجة بتوزر.أما المعدلات الشهرية لدرجات الحرارة القصوى، فقد تراوحت بين 21.9 درجة بتالة و30 درجة بتوزر، وبلغ المعدل الوطني 27.6 درجة، مقابل معدل مرجعي قدره 27.1 درجة.وبالنسبة إلى درجات الحرارة الدنيا، فقد تراوحت بين 12.3 درجة بتالة و21 درجة بالمهدية، فيما بلغ المعدل الوطني 17.5 درجة مئوية، مقابل معدل مرجعي قدره 16.5 درجة.على مستوى التساقطات المطرية، تميز شهر أكتوبر بنقص كبير وشامل، مع تفاوت في الكميات المسجلة بين الجهات، حيث تركزت أهم التساقطات بأقصى الشمال، وخاصة بمنطقة طبرقة.وبلغ مجموع التساقطات المسجلة بالمحطات المعتمدة، مقابل معدل عادي قدره 1024.3 مليمتراً، أي بعجز إجمالي في حدودسجلت طبرقة 117 مليمتراً من الأمطار، مقابل معدل عادي قدره 116.2 مليمتراً، في حين بلغت الكميات المسجلة ببنزرت 58.2 مليمتراً. أما بقية محطات الشمال، وخاصة تونس وباجة وجندوبة، فقد سجلت كميات دون معدلاتها العادية.كان العجز أكثر وضوحاً، إذ لم تتجاوز التساقطات بنابل 8.3 مليمترات، مقابل معدل عادي قدره 60 مليمتراً، فيما بلغت 32.8 مليمتراً بقليبية، مقابل 83.7 مليمتراً، و8.6 مليمترات بالمنستير، مقابل 54.9 مليمتراً.كانت التساقطات ضعيفة جداً، حيث لم تتجاوز 2.6 مليمتر بالقيروان، و4.4 مليمترات بالمهدية، و1.8 مليمتر بسيدي بوزيد.سُجل عجز مطري في أغلب المحطات، إذ بلغت التساقطات 6.5 مليمترات بقابس، مقابل معدل عادي قدره 30.7 مليمتراً، ولم تتجاوز 0.4 مليمتر بمطماطة، مقابل 22.8 مليمتراً. وفي المقابل، سجلت جربة 36.2 مليمتراً، متجاوزة معدلها العادي البالغ 31.1 مليمتر.وعلى مستوى الرياح، شهد شهر أكتوبر 2026 فترات من الرياح القوية نسبياً، خاصة بمناطق الشمال والشمال الشرقي.وبلغت السرعة القصوى للرياح 90 كلم في الساعة بقليبية، و86.4 كلم في الساعة ببنزرت، و82.8 كلم في الساعة بكل من جندوبة وتالة.كما سجلت طبرقة أربعة أيام بلغت فيها سرعة الرياح 60 كلم في الساعة أو أكثر، مقابل ثلاثة أيام بكل من بنزرت وباجة، ويومين بكل من جندوبة وتالة وجربة، فيما كانت هذه الفترات أقل تواتراً ببقية المناطق.وتعكس الحصيلة المناخية لشهر أكتوبر 2026 تواصل الظروف الأكثر دفئاً من المعدلات العادية، بالتزامن مع عجز مطري تجاوز نصف المعدلات المرجعية، وهو ما يبرز التفاوت في توزيع التساقطات بين مختلف جهات البلاد.