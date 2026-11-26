المسالك البديلة



أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن غلق الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جبل الجلود، بين مفترق شارع «BELLE VUE» ومفترق تفرّع الطريق الوطنية رقم 1 مع الطريق الجهوية رقم 34، وذلك ليلتي الجمعة 27 والسبت 28 نوفمبر 2026، من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، ضمن القسط الأول المتعلق بإنجاز جسر «Saint-Gobain».وبالنسبة إلى مستعملي الطريق، يمكن للقادمين من وسط العاصمة في اتجاه بن عروس المرور عبر شارع «BELLE VUE»، ثم شارع 15 أكتوبر.أما القادمون من بن عروس في اتجاه وسط العاصمة، فيمكنهم اعتماد المسلك التالي: نهج 9061، ثم نهج 9042 بمنطقة جبل الجلود، وصولاً إلى شارع 15 أكتوبر في اتجاه باب عليوة.ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى الالتزام بالعلامات المرورية الموجودة على عين المكان والترتيبات الوقتية، وخاصة اتباع المسالك البديلة المقترحة، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لحسن سير حركة المرور.