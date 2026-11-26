الترتيب الجديد للمجموعة الثانية



قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، قبول اعتراض مستقبل القصرين ضد أمل بوشمة، ومنحه الفوز جزائياً بنتيجة 2-0، لحساب الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.وأفاد عبد الرزاق الحشائشي، المتصرف الإداري للرابطة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قرار قبول الاعتراض استند إلى مشاركة لاعب أمل بوشمة ريان الصبايطي في المباراة، رغم وجوده تحت طائلة عقوبة الإنذار الثالث منذ الموسم الماضي.وكانت المباراة قد انتهت على أرضية الميدان بفوز أمل بوشمة بنتيجة 2-1، قبل أن يقرر مكتب الرابطة إسناد نقاط الفوز جزائياً لمستقبل القصرين.وبفضل هذا القرار، عزز مستقبل القصرين موقعه في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، رافعاً رصيده إلى 24 نقطة، فيما تراجع أمل بوشمة إلى المركز العاشر برصيد 10 نقاط.| الفريق | النقاط | المباريات ||---|---:|---:|| مستقبل القصرين | 24 | 9 || اتحاد قصور الساف | 18 | 9 || قوافل قفصة | 16 | 9 || النادي القربي | 15 | 9 || جمعية أريانة | 14 | 9 || القلعة الرياضية | 14 | 9 || جندوبة الرياضية | 14 | 9 || أولمبيك الكاف | 11 | 9 || شبيبة القيروان | 11 | 9 || أمل بوشمة | 10 | 9 || هلال الرديف | 9 | 9 || الملعب القابسي | 8 | 9 || سبورتينغ المكنين | 5 | 9 || أولمبيك مدنين | 5 | 9 |