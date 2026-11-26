أنهى مؤشر توننداكس معاملات، حصة الخميس، على منحى إيجابي، ليرتفع بنسبة 0,9 بالمائة، ويبلغ مستوى 19933,51 نقطة، وسط حجم معاملات ناهز 13,3 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة".وعاد أفضل أداء خلال الحصة إلى سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، اذ سجل سعره تحسنا بنسبة 4.5 بالمائة وأقفل عند مستوى 44.410 دينار، وليجذب السهم معاملات بقيمة 525 ألف دينار.وتموقع سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية في خانة الأسهم المرتفعة، خلال الحصة، وزادت قيمته ب 3,6 بالمائة، وأنهى الحصة عند مستوى 24,690 دينار، وراكم السهم معاملات بقيمة 861 ألف دينار.وفي المقابل، تراجع سعر سهم بيت الإيجار المالي التونسي السعودي، خلال الحصة، وفقد 4,5 بالمائة من قيمته واختتم عند مستوى 2,350 دينار، ولم تتخطَّ المعاملات عتبة الأربعة آلاف دينار.وانخفض سعر سهم بي هاش بنك بدوره، خلال الحصة، بنسبة 2,4 بالمائة وأدرك مستوى 12,200 دينار، وناهزت المعاملات حدود 94 ألف دينار.وتصدر سهم الوطني الفلاحي تداولات السوق من إجمالي المعاملات، بما يناهز 3,1 مليون دينار وأنهى سعره عند مستوى 19,700 دينار، مسجلا تطورا بنسبة 1 بالمائة.