أمضيت اليوم الخميس اتفاقية خصوصية بين جامعة منوبة وجمعية" تضامن مدني تونس" وذلك استعدادا لتنفيذ مشروع "من الجامعة إلى المجتمع"، الذي يمتد على ثلاث سنوات وتنفذه جمعية تضامن مدني تونس بجامعتي منوبة وجندوبة بدعم من سفارة مملكة هولندا في تونس.كان ذلك خلال موكب إطلاق المشروع بمدرج قرطاج الحداثة بجامعة منوبة الذي افتتحه رئيس جامعة منوبة عامر الشريف ووالي منوبة محمود شعيب، و مدير الإدارة العامة للأنشطة الطلاّببة بوزارة التعليم العالي عامر طرشون، والذي كان مناسبة لاعلان الإطلاق الفعلي لشراكة ترابية بين هياكل البحث العلمي، الفاعلين المحليين ومكونات المجتمع المدني والنوادي الطلابية والمؤسسات المحلية والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي بمنوبة.ويعمل المشروع على بلورة حلول عملية وملموسة تستجيب لتحديات جهة منوبة على مدى ثلاث سنوات، وذلك عبر سلسلة من المخرجات الميدانية والبحثية المتكاملة في كل ولاية، وفق تصريح رئيس جامعة منوبة عامر الشريف لصحفية (وات).ومن أبرز مكونات المشروع إنجاز تشخيص ترابي بالتعاون بين الجامعة والسلط المحلية والباحثين، وتمويل 20 مشروع ختم دروس موجها لخدمة أولويات الجهة، إلى جانب صياغة 10 أوراق سياسات عامة تدعم صناعة القرار.كما يمتد الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع ليشمل مرافقة 20 مؤسسة ناشطة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتهيئة فضاء تشاركي دائم لاحتضان المبادرات الثقافية والاجتماعية بعد ان تم اختيار الفضاء المخصص له داخل الجامعة وسترصد له اعتمادات للتهيئة ضمن البرنامج، فضلا عن تقديم التمويل والدعم لمختلف المشاريع المجتمعية التي تقودها الجمعيات المحلية والنوادي الجامعية في كلتا الجهتين.كما يخصص جانب من المشروع لتنشيط الحياة الجامعية وتعزيز حس المواطنة لدى الطلبة من خلال تجهيز فضاءات البودكاست وتوفير الدعم النفسي والصحي والإنتاج الرقمي الطلابي.ويهدف المشروع عبر هذه المكونات، إلى توظيف الرصيد المعرفي والبشري والمادي للجامعات وإخراجه من الحيز الأكاديمي إلى صميم النسيج المجتمعي، مع إرساء جسور تواصل وحوار مستدامة وتشاركية توحّد جهود الشباب والمؤسسات الجامعية والسلط المحلية ومكونات المجتمع المدني والربط الوثيق بين التكوين والبحث العلمي التطبيقي وديناميكيات التنمية المحلية.من جانبه أكد نائب رئيس جامعة جندوبة المكلف بالعلاقات الدولية ومشاريع البحث حسن الخروبي لوات، أن المشروع المشترك بين جامعتي جندوبة ومنوبة يهدف بالأساس إلى تمكين الطلبة ودعم المجتمع المدني في الولايات المعنية، اذ يشمل ولايات باجة، جندوبة، الكاف، وسليانة ضم مرجع نظر جامعة جندوبة.وأضاف ان المشروع الذي ستنطلق أشغاله فعليا خلال الأشهر القادمة سينعكس على محيط الجامعة الاجتماعي والاقتصادي باعتبار ركائزه الاستراتيجية الأساسي القائمة على الحوكمة الدامجة والترسيخ المحلي عبر إنجاز التشخيصات التشاركية وإحداث الفضاءات التشاركية والبحث التطبيقي والمناصرة من خلال مشاريع ختم الدروس وصياغة أوراق السياسات العامة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي عبر دعم ومرافقة 20 مؤسسة اجتماعية وتنظيم القوافل الصحية وخلايا الإنصات، واستهداف الجمعية بتمويل جمعيتين عن كل ولاية معنية تابعة لجامعة جندوبة.