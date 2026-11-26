خصصت الهيئة التونسية للاستثمار أشغال الدورة السادسة والعشرين لمجلسها الاستراتيجي، المنعقدة، اليوم الخميس، برئاسة جلال الطبيب، لاستعراض تجربة هيئة الاستثمار الكينية "KenInvest" في إصلاح مناخ الاستثمار وتعزيز الترويج للاستثمارات واستقطابها وتيسير إنجازها، إلى جانب تقديم مذكرة تحليلية حول الاتجاهات والإصلاحات الحديثة في مجال الاستثمار بإفريقيا.وانعقدت هذه الدورة، وفق بلاغ تلقت "وات" نسخة منه، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "COMESA RIA"، وافتتحت أشغالها بحضور رئيس المجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار جلال الطبيب، ورئيسة الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لـ"الكوميسا" هبة سلامة.وتناول المحور الأول من الاجتماع تجربة هيئة الاستثمار الكينية، من خلال عرض قدمه مديرها العام جون مويندوا "John Mwend"، استعرض فيه الإصلاحات التي اعتمدتها كينيا لتحسين مناخ الاستثمار، فضلا عن دور الهيئة في الترويج للاستثمارات الوطنية والأجنبية واستقطابها وتيسير إنجازها.وأتاحت النقاشات التي تلت العرض لأعضاء المجلس الاستراتيجي التعمق في أبرز الدروس المستفادة من التجربة الكينية، وبحث مدى إمكانية الاستئناس بها في سياق الإصلاحات الجارية في تونس.أما المحور الثاني، فقد خصص لتقديم المذكرة الرابعة للتحليل الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار، بعنوان "الاتجاهات والإصلاحات الحديثة في مجال الاستثمار بإفريقيا: تحليل مقارن وآفاق تطوير السياق التونسي" والتي أعدها وقدمها فريق عمل قطب سياسات الاستثمار والإصلاحات بالهيئة.وتهدف هذه المذكرة إلى تحليل تموقع تونس ضمن محيطها الإفريقي، وتحديد الإصلاحات والممارسات الفضلى المعتمدة في عدد من البلدان الإفريقية، في ظل تسارع نسق الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال مقاربة مقارنة من شأنها الإسهام في تطوير الإطار الوطني للاستثمار.ومكنت النقاشات على إثر تقديم المذكرة، أعضاء المجلس من التعمق في أبرز استنتاجاتها، ولا سيما ما يتعلق بتموقع تونس وآفاق تحسين بيئتها الاستثمارية في ضوء التجارب الإفريقية المقارنة.وأتاحت الدورة السادسة والعشرون للمجلس الاستراتيجي، من خلال محوريها، الربط بين الدروس المستفادة من التجربة الكينية في مجال إصلاح مناخ الاستثمار والترويج له، ونتائج التحليل المقارن للاتجاهات والإصلاحات المعتمدة في عدد من البلدان الإفريقية، بهدف استجلاء مسارات عملية لتطوير الإطار الاستثماري التونسي وتعزيز جاذبيته.