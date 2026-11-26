عقوبات أندية الرابطة المحترفة الثانية



سلط مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خطية مالية قدرها، بسبب العود للمرة الثالثة في رمي المقذوفات بمختلف أنواعها على أرضية الميدان من قبل جماهيره، وذلك خلال المباراة التي جمعته بالترجي الرياضي يوم الأحد الماضي، لحساب الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.كما قرر المكتب تسليط خطية مالية قدرها، بسبب العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيره، إثر نهاية المباراة التي جمعته بشبيبة العمران يوم السبت الماضي، في إطار الجولة ذاتها.وشملت العقوبات أيضاً الترجي الجرجيسي، الذي سلطت عليه خطية مالية قدرها، بسبب العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيره خلال المباراة أمام اتحاد بن قردان، يوم الأحد الماضي.وفي إطار الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، قرر مكتب الرابطة تسليط خطية مالية قدرها، بسبب العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيره خلال المباراة أمام مستقبل القصرين.كما سلط خطية مالية قدرها، بسبب رمي القوارير على أرضية الميدان من قبل جماهيره إثر نهاية المباراة أمام قوافل قفصة.وقرر المكتب كذلك معاقبة بعث بوحجلة بخطية مالية قدرها، على خلفية إقصاء ملتقط الكرة خلال المباراة أمام هلال مساكن، مع إحالة ملف اللاعب على اللجنة الفرعية للتأديب والروح الرياضية (الشبان).