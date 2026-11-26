مكتب الرابطة يسلط خطايا مالية بـ12 ألف دينار على النادي الإفريقي و10 آلاف دينار على النادي الصفاقسي
سلط مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خطية مالية قدرها 12 ألف دينار على النادي الإفريقي، بسبب العود للمرة الثالثة في رمي المقذوفات بمختلف أنواعها على أرضية الميدان من قبل جماهيره، وذلك خلال المباراة التي جمعته بالترجي الرياضي يوم الأحد الماضي، لحساب الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
كما قرر المكتب تسليط خطية مالية قدرها 10 آلاف دينار على النادي الصفاقسي، بسبب العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيره، إثر نهاية المباراة التي جمعته بشبيبة العمران يوم السبت الماضي، في إطار الجولة ذاتها.
وشملت العقوبات أيضاً الترجي الجرجيسي، الذي سلطت عليه خطية مالية قدرها 7 آلاف دينار، بسبب العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيره خلال المباراة أمام اتحاد بن قردان، يوم الأحد الماضي.
عقوبات أندية الرابطة المحترفة الثانيةوفي إطار الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، قرر مكتب الرابطة تسليط خطية مالية قدرها 4 آلاف دينار على الملعب القابسي، بسبب العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيره خلال المباراة أمام مستقبل القصرين.
كما سلط خطية مالية قدرها 1500 دينار على هلال الرديف، بسبب رمي القوارير على أرضية الميدان من قبل جماهيره إثر نهاية المباراة أمام قوافل قفصة.
وقرر المكتب كذلك معاقبة بعث بوحجلة بخطية مالية قدرها 500 دينار، على خلفية إقصاء ملتقط الكرة خلال المباراة أمام هلال مساكن، مع إحالة ملف اللاعب على اللجنة الفرعية للتأديب والروح الرياضية (الشبان).
كما قرر المكتب تسليط خطية مالية قدرها 10 آلاف دينار على النادي الصفاقسي، بسبب العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيره، إثر نهاية المباراة التي جمعته بشبيبة العمران يوم السبت الماضي، في إطار الجولة ذاتها.
وشملت العقوبات أيضاً الترجي الجرجيسي، الذي سلطت عليه خطية مالية قدرها 7 آلاف دينار، بسبب العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيره خلال المباراة أمام اتحاد بن قردان، يوم الأحد الماضي.
عقوبات أندية الرابطة المحترفة الثانيةوفي إطار الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، قرر مكتب الرابطة تسليط خطية مالية قدرها 4 آلاف دينار على الملعب القابسي، بسبب العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيره خلال المباراة أمام مستقبل القصرين.
كما سلط خطية مالية قدرها 1500 دينار على هلال الرديف، بسبب رمي القوارير على أرضية الميدان من قبل جماهيره إثر نهاية المباراة أمام قوافل قفصة.
وقرر المكتب كذلك معاقبة بعث بوحجلة بخطية مالية قدرها 500 دينار، على خلفية إقصاء ملتقط الكرة خلال المباراة أمام هلال مساكن، مع إحالة ملف اللاعب على اللجنة الفرعية للتأديب والروح الرياضية (الشبان).
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