بحثت تونس والاتحاد العالمي للمدن السياحية سبل تطوير التعاون السياحي وتعزيز حضور الوجهة التونسية في السوق الصينية، وذلك خلال لقاء جمع، يوم 23 نوفمبر الجاري ببكين، مدير مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين، أنور الشتوي، بالأمين العام للاتحاد العالمي للمدن السياحية، تشن بو، وعدد من المسؤولين بأمانة الاتحاد.وتناول اللقاء آفاق الاستفادة من شبكة علاقات الاتحاد بالسوق السياحية الصينية وخبرته في تنظيم التظاهرات والأنشطة السياحية الدولية، بما يسهم في دعم المدن والوجهات السياحية التونسية وتوسيع مجالات التبادل والتعاون بين الجانبين.وأكد تشن بو، خلال اللقاء، أهمية التعاون القائم بين الاتحاد والديوان الوطني التونسي للسياحة، مشيرا إلى أن الشراكة التي تطورت على امتداد السنوات الماضية أرست قاعدة من الثقة والخبرة المشتركة.وأعرب، وفق ما جاء في بلاغ صحفي نشره الاتحاد العالمي للمدن السياحية، عن استعداد الاتحاد لتوظيف إمكاناته وشبكة علاقاته في السوق الصينية ومكانته الدولية لمساندة الجهود التونسية الرامية إلى التعريف بالوجهات السياحية التونسية لدى السياح والمهنيين الصينيين، فضلا عن تعزيز التواصل بين الطرفين ودفع المقترحات المتعلقة بتنظيم تظاهرات وفعاليات سياحية مشتركة.من جانبه، استعرض أنور الشتوي نتائج الاجتماع الإقليمي الإفريقي للاتحاد العالمي للمدن السياحية، الذي احتضنته تونس سنة 2023، مبرزا ما حققه من نتائج إيجابية وما حظي به من تغطية إعلامية واسعة وتفاعل من قبل المهنيين والجهات المشاركة.وأشار إلى أن هذا الاجتماع لم يقتصر على تبادل الخبرات والتعريف بالمقومات السياحية التونسية، بل تضمن أيضا تنظيم دورات تدريبية متخصصة لفائدة وكالات الأسفار والفنادق ومختلف المؤسسات والمهنيين في القطاع السياحي، بهدف تعزيز معرفتهم بخصوصيات السوق الصينية وأنماط استهلاك السياح الصينيين وتطلعاتهم.وأضاف أن نتائج هذه المبادرات امتدت إلى السنوات اللاحقة، بالتزامن مع تسجيل نمو ملحوظ في عدد السياح الصينيين الوافدين إلى تونس، مؤكدا أن الوجهة التونسية حافظت، خلال السنوات الأخيرة، على سجل يلبي تطلعات السياح الصينيين، وفق ما أفاد به.وعبّر ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحة عن تقديره للدعم الذي قدمه الاتحاد لتونس، مؤكدا الحرص على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يعزز التبادل السياحي بين المدن والوجهات السياحية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون مع السوق الصينية.واتفق الجانبان على مواصلة التشاور بشأن الجوانب العملية للمقترحات المطروحة، ولا سيما تلك المتعلقة بتنظيم فعاليات مشتركة والاستفادة من إمكانات الاتحاد وشبكة علاقاته الدولية للتعريف بالمنتوج السياحي التونسي وتعزيز جاذبيته لدى السياح الصينيين.