حذرت الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة موزعي الأدوية بالجملة، اليوم الخميس، من بلوغ القدرات المالية لمؤسسات توزيع الأدوية مرحلة الاستنفاد، جراء تداعيات الأزمة المالية الناجمة عن تراكم مستحقات الصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، وما ترتب عنها من تعثر استخلاص مستحقات الموزعين وتدهور سيولتهم المالية.وأوضحت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان لها، أن الصعوبات المالية التي تواجه مؤسسات توزيع الأدوية بالجملة استنزفت قدراتها التمويلية وأصبحت تعيق إيفاءها بالتزاماتها تجاه مزوديها.وأشارت إلى أنه رغم مواصلة مؤسسات التوزيع جهودها لضمان استمرارية التزود بالأدوية وتوزيعها بكامل تراب الجمهورية، لم تعد قادرة على مواصلة التمويل غير المباشر لمنظومة التأمين على المرض اعتمادا على مواردها الذاتية.وحذرت الغرفة، من أن استمرار الوضع الحالي يهدد بتفاقم نقص الأدوية واضطراب مسالك التزود، بما قد يؤدي إلى شلل تدريجي لمنظومة توزيع الأدوية.ودعت، في هذا السياق، السلطات العمومية إلى التدخل العاجل لإيجاد حل جذري للأزمة وضمان خلاص المستحقات في آجال واضحة واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لتفادي تحول الأزمة المالية إلى أزمة صحية وطنية.كما جددت تضامنها مع الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة، مؤكدة أن حق المواطن التونسي في النفاذ إلى الدواء لا ينبغي أن يكون رهين الاختلالات المالية لمنظومة التأمين على المرض.