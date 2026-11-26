كشفت دراسة أكاديمية حديثة بعنوان "مدى تعرض سوق الشغل التونسية للذكاء الاصطناعي: تقييم تجريبي قائم على المهام"، عن جملة من المؤشرات المتعلقة بتأثير انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل في تونس، محذرة من أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يضع حاملي الشهادات الجامعية أمام تهديد متزايد بفقدان وظائفهم أو صعوبة الإدماج المهني وخاصة النساء العاملات في المهن ذات الطابع الفكري والإداري.وأظهرت نتائج الدراسة التي أنجزتها الباحثة في العلوم الاقتصادية، بالمعهد العالي للتصرف بتونس آية البرايكي، أن معدل التعرض للذكاء الاصطناعي في تونس بلغ 0.425 من أصل 1، وهو ما يعكس تعرضاً متوسطاً لكنه واسع الانتشار بين العاملين.كما بينت أن أصحاب الشهائد الجامعية هم الفئة الأكثر تعرضاً لتأثيرات هذه التكنولوجيا، بمعدلات تتراوح بين 0.51 و0.55، في حين سجلت النساء مستوى تعرض أعلى من الرجال بنحو 3.6 نقاط مئوية.وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت منطقة تونس الكبرى قائمة المناطق الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي، بفارق 3.9 نقاط مئوية مقارنة بالشمال الغربي، كما سجل الوسط الحضري مستوى تعرض أعلى من الوسط الريفي.ولم تقتصر الدراسة على قياس مدى تعرض المهن للذكاء الاصطناعي، بل بحثت أيضاً في العلاقة بين هذا التعرض ومخاطر البطالة. وفي هذا السياق، أظهرت النماذج الإحصائية وجود علاقة إيجابية ودالة إحصائياً بين مستوى التعرض للذكاء الاصطناعي واحتمالات البطالة، إذ بلغ الأثر الهامشي المتوسط 15.2 نقطة مئوية، مع تسجيل تأثير أكبر لدى النساء، بلغ 37.2 نقطة مئوية وفق النتائج الواردة في الدراسة.كما كشفت النتائج عن مفارقة تتعلق بحاملي الشهائد العليا، الذين يواجهون، رغم مؤهلاتهم العلمية، صعوبات أكبر في الاندماج في سوق العمل عندما تكون مهامهم المهنية أكثر تعرضاً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأشارت الدراسة إلى أن المهن الفكرية تسجل أعلى مستويات التعرض لهذه التكنولوجيا، إلى جانب أضعف احتمالات الإدماج المهني، مقارنة بعدد من المهن التقنية والحرفية.واعتمدت الباحثة في إنجاز هذا العمل على مقاربة تحليلية قائمة على المهام، تعتبر أن المهنة ليست وحدة متجانسة، بل مجموعة من المهام التي تختلف في مدى قابليتها للتأثر بالذكاء الاصطناعي. وتم بناء مؤشر التعرض بالاستعانة بأربعة نماذج للذكاء الاصطناعي، هي GPT-4 وGemini وDeepSeek وQwen، قبل تقاطع النتائج مع بيانات المسح الوطني للسكان والتشغيل الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء، للفترة الممتدة من الثلاثية الأولى لسنة 2022 إلى الثلاثية الرابعة لسنة 2023.وتسلط الدراسة الضوء كذلك على ما وصفته بمفارقة البطالة في تونس، حيث إن جزءاً كبيراً من العاطلين عن العمل يمتلكون مؤهلات وقدرات تسمح لهم بالاندماج المهني، غير أن محدودية مواطن الشغل وضعف التوافق بين عروض العمل وملفات الباحثين عنه يظلان من أبرز العوائق أمام تشغيلهم. وترى الباحثة أن تطور استخدام الذكاء الاصطناعي قد يزيد من تعقيد هذه الوضعية، خاصة بالنسبة إلى أصحاب الاختصاصات الفكرية.وفي مواجهة هذه التحديات، أوصت الدراسة بتطوير منظومة التكوين والتعليم وتوجيهها نحو المهارات التي يصعب على الذكاء الاصطناعي تعويضها، على غرار الإبداع والتفكير النقدي والقدرة على إصدار الأحكام. كما تدعو إلى تحسين الربط بين عروض الشغل والباحثين عنها، وتعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية للفئات الأكثر تعرضاً للتحولات التكنولوجية، وخاصة النساء العاملات في قطاعات الإدارة والتعليم.وخلصت الدراسة إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي في تونس لا يقتصر بالضرورة على المهن الهشة أو ذات المهارات المحدودة، بل يمتد بشكل لافت إلى صميم العمل المؤهل والوظائف القائمة على المعرفة والمهام الذهنية، وهو ما يطرح تحديات جديدة أمام سياسات التشغيل والتكوين والحماية الاجتماعية.وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة أُنجزت في إطار بحث حول مجال الذكاء الاقتصادي والأعمال بالمعهد العالي للتصرف بتونس، مع الإشارة إلى أن اعتماد بيانات 2022 و2023 وعدم توفر معطيات الأجور يمثلان أبرز حدود البحث، وفق ما ورد في الوثيقة.