شكل تعزيز آفاق الشراكة التونسية الهندية في مجال الاستثمار الفلاحي ونقل التكنولوجيا وتثمين المنتجات محور لقاء جمع، اليوم الخميس، المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أنجي الدقي، بسفيرة الهند بتونس، ديفياني خوبراغادي، بمقر الوكالة.ومثل اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، مناسبة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين، من خلال التركيز على عدد من المنظومات الفلاحية ذات الأولوية بالنسبة إلى تونس وفي مقدمتها زيت الزيتون والتمور، باعتبار ما تزخر به من إمكانيات واعدة للتطوير والتثمين وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.وفي سياق تطوير الشراكة الثنائية، برزت أهمية نقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات والتجارب، خاصة في مجالات تحديث أساليب الإنتاج والتحويل والتصنيع واعتماد التقنيات المبتكرة في القطاع الفلاحي، بما من شأنه الإسهام في الارتقاء بجودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية ورفع قيمتها المضافة.كما شمل اللقاء آليات تعزيز التواصل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المختصة في البلدين، بما يتيح تشجيع إقامة شراكات استثمارية ومشاريع مشتركة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون لتشمل البحث والتطوير والتكوين وتبادل الخبرات الفنية في المجال الفلاحي.وفي إطار دعم التقارب الاقتصادي بين الجانبين، تم التأكيد على أهمية تكثيف المشاركة المتبادلة في التظاهرات الاقتصادية والفلاحية والصالونات المتخصصة التي يحتضنها البلدان، لما توفره من فرص للتعريف بالمناخ الاستثماري والترويج للمنتجات الفلاحية وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والمؤسسات التونسية والهندية.