أعلنت الهيئة المديرة للقلعة الرياضية اليوم الخميس تعيين المدرب أكرم بن ساسي للإشراف على المقاليد الفنية لفريق أكابر كرة القدم خلفا للمدرب حلمي حمام.وستكون أولى مصافحة للمدرب أكرم بن ساسي (43 سنة) مع فريقه الجديد الأحد القادم حين تلاقي القلعة الرياضية خارج قواعدها اتحاد قصور الساف لحساب الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.يذكر أنّ القلعة الرياضية تحتل المركز السادس ضمن المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين مقابل 3 هزائم.