صلاح القصب.. وفاء لأيام قرطاج وإسهام في تجديد المسرح العربي



«مسرح الصورة».. مشروع فني يتجاوز هيمنة الكلمة



جائزة صلاح القصب للإبداع المسرحي العربي



«رد الجميل».. تكريم يتجاوز الاحتفاء الظرفي



خصصت الدورة السابعة والعشرون لأيام قرطاج المسرحية لقاءً تكريمياً لاستحضار تجربة المسرحي العراقي الراحل صلاح القصب (1945-2026)، وذلك صباح الخميس، بمشاركة عدد من المسرحيين والباحثين من تونس والعراق، ممن عايشوا تجربته وواكبوا جوانب من مسيرته الإبداعية والإنسانية.وانتظم اللقاء ضمن قسم جديد يحمل عنوان «رد الجميل»، في إطار الدورة الثانية لمنتدى أيام قرطاج المسرحية، ويهدف إلى استحضار تجارب عدد من الأسماء التي أسهمت في تأسيس الممارسة المسرحية العربية وإثرائها، على مستوى التنظير والممارسة الفنية، وفق ما أوضحه منسق اللقاء لطفي العربي السنوسي في كلمته التقديمية.وشارك في هذا اللقاء الباحث والناقد المسرحي رياض موسى السكران، والباحث المختص في الجماليات والمسرحي عقيل المهدي، ونقيب الفنانين العراقيين والمدير العام لدائرة السينما والمسرح بوزارة الثقافة العراقية جبار الجودي، إلى جانب الجامعي والباحث المسرحي التونسي حاتم دربال، المدير السابق لأيام قرطاج المسرحية.وافتتح اللقاء باستعادة أبرز المحطات في مسيرة صلاح القصب وعلاقته بأيام قرطاج المسرحية، التي ظل وفياً لها منذ تأسيسها، إذ لم يتغيب عن دوراتها إلى حدود الدورة الفارطة، قبل أن يغيبه الموت.ومثّل اللقاء مناسبة لاستعادة محطات من تجربته الفنية وإسهاماته في تجديد لغة العرض المسرحي العربي، فضلاً عن جوانب من مسيرته الإنسانية وعلاقاته بمسرحيين تونسيين وعرب.وذكر لطفي العربي السنوسي أن استحضار تجربة القصب يأتي عقب لقاء خُصص يوم الأربعاء للمسرحي التونسي الراحل المنصف السويسي، وذلك في إطار توجه يرمي إلى تكريم رواد المسرح العربي والاحتفاء بما تركوه من أثر في الذاكرة المسرحية.وتناول المتدخلون المشروع الفني لصلاح القصب، الذي ارتبط أساساً بمفهوم «مسرح الصورة»، باعتباره منعطفاً جمالياً في مسار المسرح العراقي والعربي منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، خاصة مع إخراجه مسرحية «هاملت» سنة 1980.وقام هذا المشروع على تحرير العرض المسرحي من هيمنة الكلمة وإعادة الاعتبار إلى الجسد والحركة والضوء واللون والصوت والفضاء، باعتبارها عناصر مستقلة في إنتاج المعنى، بما أتاح آفاقاً تعبيرية وجمالية مختلفة عن الأشكال الدرامية التقليدية.وفي هذا السياق، قدم رياض موسى السكران قراءة في التجربة الفنية والإنسانية للقصب، متوقفاً عند خصوصية «مسرح الصورة» لديه، باعتباره مقاربة تستحضر جوهر الأشياء وتحاكيها، وتتجاوز أساليب الدراما التقليدية والحكاية الخطية، معتبراً أن تجربته تجسد ملامح ما يمكن تسميته «مسرح ما بعد المسرح».من جهته، استعاد عقيل المهدي تجربته في التمثيل مع صلاح القصب، مستحضراً جوانب من اشتغاله الفني وما جمعهما من تجربة مسرحية حظيت باهتمام الصحافة والنقاد.أما جبار الجودي، فتناول علاقته بالراحل من زاوية العمل في مجال الإضاءة المسرحية، مستعيداً تجربته عندما كان طالباً لدى القصب، إلى جانب الجوانب الإنسانية التي جمعتهما، خاصة خلال السنوات الأخيرة من حياة الفنان الراحل.بدوره، توقف الجامعي والباحث المسرحي التونسي حاتم دربال عند النزعة التجديدية في تجربة القصب، معتبراً أنها تجربة رافضة للمألوف، ومؤسسة لتمرد فني وجمالي سعى إلى تجاوز القوالب المسرحية السائدة وفتح آفاق تعبيرية جديدة.وتطرق حاتم دربال كذلك إلى تاريخ تأسيس جائزة صلاح القصب للإبداع المسرحي العربي، التي تعود فكرتها إلى لقاء انتظم سنة 2017، قبل الإعلان عنها رسمياً سنة 2018 خلال حفل اختتام أيام قرطاج المسرحية، بهدف تكريم المنجز الفني للراحل.وتناول المتدخلون أهمية المحافظة على استمرارية هذه الجائزة والعمل على تطويرها، إلى جانب التفكير في إحداث جوائز تحمل أسماء قامات مسرحية تونسية، من بينها المسرحي الراحل المنصف السويسي، بما يضمن صون الذاكرة المسرحية وتثمين رموزها.وشهد اللقاء تسليم جائزة صلاح القصب لكل من الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان والباحث العراقي عقيل المهدي.وفي الكلمة الختامية، أوضح مدير الدورة سليم الصنهاجي أن «رد الجميل» يمثل فعلاً إنسانياً وثقافياً يتجاوز حدود التكريم الظرفي، ويعكس الوفاء لكل من أسهموا في إثراء التجربة المسرحية العربية.وعبّر عن الأمل في مواصلة هذا المسار خلال الدورات المقبلة لأيام قرطاج المسرحية، باعتباره أحد أشكال صون الذاكرة المسرحية وتعزيز جسور التواصل بين المسرحيين العرب.